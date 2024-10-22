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美國總統大選倒數兩周，美國共和黨總統候選人、前總統川普21日在北卡羅來納州一場福音派基督徒造勢活動上表示，自己在賓夕法尼亞州被刺殺時，是因為「上帝之手」才逃過一劫，並抨擊民主黨對手賀錦麗對宗教「極具破壞性」。根據美國廣播公司(ABC)報導，川普21日在北卡羅來納州康科德（Concord）向基督教福音教派選民拉票，分享了他的父母如何帶他去皇后區和曼哈頓的教堂。他在台上試圖透過重複敘述他對變性運動員的批評，以及進行大規模驅逐行動的建議來吸引基督教選民。川普宣稱，在他執政期間，他為基督徒而戰，「這是前所未有的」。此外，川普在談話最後，再次回溯7月13日在賓州造勢的遇刺事件，稱當時當時一顆子彈擦傷了他的耳朵，「當我回顧我的人生旅程和事件時，我現在認識到是上帝之手帶領我走到了今天，」川普還稱，「我想上帝拯救我是有目的的。這就是讓我們的國家比以往任何時候都更加偉大，更抨擊對手賀錦麗對宗教「極具破壞性」。只見川普該場福音派造勢場合，台下支持者整夜高喊「耶穌」和「讚美上帝」。