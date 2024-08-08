奧運1600公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

聽新聞APP裝這款就對了！《NOWnews》AI朗讀　掌握新聞不用再低頭

▲用手機看新聞眼睛好痠，快下載《NOWnews》APP，讓AI語音主播為你朗讀全站新聞，掌握最新資訊不用再低頭。（圖／記者徐銘穗攝）
▲用手機看新聞眼睛好痠，快下載《NOWnews》APP，讓AI語音主播為你朗讀全站新聞，掌握最新資訊不用再低頭。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

每天新聞這麼多，想一一看完費時又傷眼力，長時間使用手機、平板等行動裝置，不只會滑出乾眼症、近視加深，也提升視網膜剝離及失明的風險，嚴重會失明！不過，安裝《NOWnews》APP即可透過強大「聽新聞」功能，讓AI語音主播一一朗讀全站超過600則新聞，解放雙眼，又能快速掌握奧運台灣健兒戰報、最新超商咖啡優惠等重要資訊。

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台灣人日花7小時13分鐘上網　3C用太久很傷眼

根據權威顧問公司We sre social發布的《Digital 2024 :Taiwan》最新調查報告顯示，台灣人每天花在網路上的時間是7小時又13分鐘，當中有4小時又5分鐘是花在行動裝置上，98.8%是使用智慧手機，而且上網61.1%都在找尋資料。

眼科醫師指出，過度近距離且長時間使用手機、平板等3C產品，眼睛會不自覺用力，導致眼軸拉長，進一步讓近視度數加深，嚴重時會導致黃斑部傷害，增加視網膜剝離及失明的風險。

▲過度近距離且長時間使用手機、平板等3C產品，不只會滑出乾眼症、近視加深，也提升視網膜剝離及失明的風險。（示意圖／取自Pexels）
▲過度近距離且長時間使用手機、平板等3C產品，不只會滑出乾眼症、近視加深，也提升視網膜剝離及失明的風險。（示意圖／取自Pexels）
《NOWnews》APP可聽新聞　還能即時收到地震報告

《NOWnews》APP「聽新聞」功能，就在APP介面最下方橫幅上，顯示「頭戴式耳機」圖示，只要點進去介面，就有AI語音主播，一一為你播報全站新聞，操作方式很直覺，掌握新聞，無須再花眼力，更不用再低頭。

此外，今日新聞也與中央氣象署串接，APP能收聽或觀看新聞之外，還能提供顯著有感地震報告。當台灣發生規模較大、震度影響範圍較廣的有感地震，便可在第一時間收到推播，得知中央氣象署的即時地震站資料，包括地震時間、各地區預估震度。

▲下載《NOWnews》APP可掌握即時新聞，並在第一時間接收地震速報。（圖／記者黃韻文攝）
▲下載《NOWnews》APP不只可以聽新聞，還可在第一時間接收地震速報。（圖／記者黃韻文攝）
下載安裝《NOWnews》APP後，別忘了開啟接收推播通知，才能即刻收到最新消息。iPhone手機至「設定」→「通知」→「今日新聞」，打開「允許通知」功能。Android手機至「設定」→「通知」→「應用程式通知」→打開「今日新聞」即可。

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▲《NOWnews》首頁有下載圖示，掃QR Code可快速下載。（圖／記者黃韻文攝）
▲《NOWnews》首頁有下載圖示，掃QR Code可快速下載。（圖／記者黃韻文攝）

地震APP裝這款就對了！《NOWnews》攜手氣象署　推播秒知地震速報

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