聽新聞APP裝這款就對了！《NOWnews》AI朗讀　掌握新聞不用再低頭

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根據權威顧問公司We sre social發布的《Digital 2024 :Taiwan》最新調查報告顯示，台灣人每天花在網路上的時間是7小時又13分鐘，當中有4小時又5分鐘是花在行動裝置上，98.8%是使用智慧手機，而且上網61.1%都在找尋資料。
眼科醫師指出，過度近距離且長時間使用手機、平板等3C產品，眼睛會不自覺用力，導致眼軸拉長，進一步讓近視度數加深，嚴重時會導致黃斑部傷害，增加視網膜剝離及失明的風險。
《NOWnews》APP可聽新聞 還能即時收到地震報告
《NOWnews》APP「聽新聞」功能，就在APP介面最下方橫幅上，顯示「頭戴式耳機」圖示，只要點進去介面，就有AI語音主播，一一為你播報全站新聞，操作方式很直覺，掌握新聞，無須再花眼力，更不用再低頭。
此外，今日新聞也與中央氣象署串接，APP能收聽或觀看新聞之外，還能提供顯著有感地震報告。當台灣發生規模較大、震度影響範圍較廣的有感地震，便可在第一時間收到推播，得知中央氣象署的即時地震站資料，包括地震時間、各地區預估震度。
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