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大谷翔平加入大聯盟7年來首次參加季後賽，也幫助洛杉磯道奇隊打進到世界大賽，目前為止他的打擊表現為：打擊率2成86，3發全壘打、10 分打點和.934的OPS。此外，他得點圈有人時的，過去22次打數敲出18安，打擊率超過8成（8割）。如此荒謬的數據讓名人堂投手John Smoltz嘆不解為何還有球隊要對決這種怪物：「你唯一能阻止他的方式就是保送他。」也預言在世界大賽的某個關鍵時候，洋基可能會選擇直接閃躲他。大谷翔平這一次季後賽不是沒有低潮，他一度在「壘上無人時」一度陷入22打數0安打的困境，在上一輪在對上前輩達比修有主投的兩場比賽也都打不好，但他在關鍵時刻常常能給予道奇隊關鍵的一擊。在國聯冠軍戰G6，他就棒打了過去堪稱自己「天敵」般存在的Sean Manaea，讓團隊士氣大振。在美國職棒大聯盟職業生涯中總共獲得213場勝利和154次救援的傳奇投手Smoltz在網路體育節目《Dan Patrick Show》上表示，自己不能理解為什麼還要在得點圈有人時對決大谷。「讓大谷有得點圈打擊機會就像送禮給他一樣。」Smoltz如此說道，「在得點圈有人的情況下，你別無選擇，只能保送。正如我之前所說，如果他維持目前的狀況，是沒有辦法阻止它（除非敬遠）。而且對於他這樣的打者來說，在沒有跑壘者就打不出去的情況很反常。」大谷翔平在季後賽得點圈9打數多達6安打，打擊率高達6成67；而算他過去22次得點圈的打數，他敲出了18支安打，打擊率高達了8成18，相當誇張。Smoltz表示，他相信「洋基在世界大賽的某個時候會選擇不和他對決」，並且強調在進入大谷的打席前，壘上絕對不可以有人，「我不知道結果會如何，但只能祝他們好運，這也是道奇隊這支球隊之所以強大之處。。」