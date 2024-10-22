我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫4場大巨蛋演唱會門票在10月23日開賣。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫演唱會粉絲預測平日場次比較好買。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫演唱會門票開賣在即，粉絲們紛紛展開搶票大作戰，並自行製作了一份搶票攻略，於Threads分享，包含難易度排名，預測哪場次最難買、哪些場次相對容易。根據多方分析，4天場次中，12月7日（六）和12月8日（日）被評為「紫爆難」，而12月5日（四）和12月6日（五）則被認為「擱淺難」，意味著這兩天的場次相對比較容易搶到票。依據粉絲們的預測，12月7日（六）和12月8日（日）的場次將會是搶票大戰中的「紫爆難」場次。原因為這兩天不僅是週末，吸引了許多外縣市的粉絲前來參加，更因為週日是最後一場，具有情感加持，讓這天成為票務市場上最熱門的選擇之一。一般來說，週末的門票競爭總是最激烈，加上有些黃牛會趁機囤票、轉賣，因此讓搶票變得更加緊張。此外，週日晚上6點的開演時間，讓中南部的粉絲也能趕上末班車回家，進一步提高了該場次的需求量。原PO表示，對於想要挑戰週末場次的粉絲，必須做好心理準備，因為競爭激烈程度可能比平日場次高出數倍，甚至可能是5倍之多。相比之下，12月5日（四）和12月6日（五）被評為「擱淺難」，這表示搶票難度相對較低。由於這兩天為平日，許多外縣市的粉絲可能因工作或學業無法請假，而北部的粉絲也可能因平日上班後感到疲憊，懶得出門。因此，這兩場次的門票競爭對手大幅減少，對於僅僅想要「進場」而非追求週末高潮的粉絲來說，選擇週四、週五的場次會是明智之舉。除了場次難易度的分析，原PO還列出一些搶票注意事項，值得粉絲們提前了解：：週末場次特別是週日最後一場，由於需求量過高，建議粉絲們考慮將目標鎖定在平日場次，這樣能減少與其他搶票者的競爭。：黃牛收單量在週末場次特別高，這意味著許多票會被轉賣，導致官方票務網站的供應更加緊張。建議粉絲們避免向黃牛購票，以防被哄抬價格。：由於12月7日（六）當天蕭秉治也在小巨蛋舉行演唱會，這可能會導致部分想看周董的粉絲轉而搶週末的票，因此可能進一步推高週日的場次需求。