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新北市板橋區懷德街、文聖街口（文聖國小外）22日凌晨1時15分發生一起酒醉路倒事件！一名55歲陳姓男子被民眾發現倒臥在路邊，救護人員到現場後，陳姓男子不肯配合就醫，好不容易抵達醫院後，陳姓男子又在急診室大喊大叫，情緒激動，甚至對救護人員口出惡言，院方不得已，只好報警處理，最後警方趕到現場，陳姓男子當場呼呼大睡，最後被友人帶離現場。警方調查發現，這名大鬧醫院的陳姓男子，竟然是刑事局警備隊教官，凌晨1時許，陳姓教官不勝酒力，倒臥在板橋區懷德街與文聖街口，救護人員到場時，陳姓教官還掙扎不想上救護車，經勸說後才就醫。不料被送到新北市立聯合醫院板橋院區後，又對醫護人員口出惡言，院方立即報警。轄區警方趕抵醫院時陳男已昏睡並無違序狀況，後續由陳男友人帶回休息。對此，刑事局透過新聞稿表示，針對陳姓員警休假期間酒後行為失檢情形，除立即啟動調查，對於違紀零容忍，若確涉有違紀，均依法處置絕不寬貸，並追究相關人員考監責任。