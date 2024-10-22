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▲因為極簡主義走紅的NanaQ，成為風格獨樹一格的影音創作者。（圖／NanaQ IG）

▲NanaQ曾曬出她和男友的對話紀錄，笑說自己是很會報備的女友。（圖／NanaQ Threads）

▲NanaQ曾在Threads上記錄男友幫她帶的便當，不斷放閃，如此看來格外諷刺。（圖／NanaQ Threads）

網紅「NanaQ」以極簡及自律生活走紅，卻也因此爭議不斷，她始終自在做自己，不受到外界輿論影響，先前她高調刺青男友Henry，更不時在社群平台上放閃，充滿粉紅泡泡氛圍，沒想到時隔4天，昨（21）日她卻無預警宣布兩人已經分手，Henry也發文透露，其實早在公開認愛前，他就已經有想分手的念頭。Henry在Threads發文表示，他們從相識到交往其實只過了2、3個禮拜，彼此的感情發展太快，沒有足夠的時間去了解彼此，本來以為自己能夠接受NanaQ的一切，但當他們開始融入對方的生活中，他才發現事情沒有那麼簡單，加上他們的個性、生活習慣、作息全都天差地別，更是磨合得很辛苦，「我需要花時間配合她、她也需要花時間配合我，很多大大小小的事會一直有小爭執。」Henry坦言，早在和NanaQ公開認愛前幾天，他就已經想分手，「想說再試看看，覺得時間可能可以讓我們好好磨合，可是在前幾天的相處中我覺得我們真的還是不適合，所以就在昨天就有了提分手的這個決定。」他認為雙方不應該浪費時間在彼此的生活，發現不適合就及早止損，對雙方都比較好，由於他們差了10歲對很多事情都存在看法差異，他也擔心自己無法跟上對方的腳步，最後Henry也祝福，「在這邊我也祝福她能夠遇見更珍惜她的人。」事實上，NanaQ先前才公開認愛Henry，兩人經常一起放閃，NanaQ去哪都會跟Henry報備，包括彈吉他、逛超市、散步等等行程，不僅會傳訊息給男友，還會拍照給對方，Henry也會幫NanaQ帶愛心便當，沒想到才短短幾天時間，NanaQ就突然在IG宣布分手：「才剛被恭喜，就馬上被分手，好難過。」頓時引發外界熱烈討論。