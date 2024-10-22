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全日空21日一架原訂從大阪飛往鹿兒島的客機，在飛行途中發現駕駛艙窗戶出現裂痕，為了飛航安全，緊急返回大阪伊丹機場。所幸乘客及機組人員皆未受傷。根據讀賣新聞、ytv等日本媒體報導，全日空原先預定在21日晚間從大阪伊丹機場飛往鹿兒島機場的551航班，在當地時間8點從伊丹機場起飛後沒多久，8點20分左右在岡山市上空6400公尺處飛行時，駕駛艙右側窗戶突然龜裂，並產生裂痕。為了飛航安全，該航班隨即返回伊丹機場，並於晚上9時07分順利降落於伊丹機場。機上共有66人，其中有62名乘客和包含飛行員在內的4名機組人員，所幸無人受傷。後續乘客們也被重新安排到22日的航班。該客機機型為龐巴迪DHC-8-402，目前正在調查飛機受損的狀況。國土交通省大阪民航局大阪機場事務所也著手調查事故發生原因。