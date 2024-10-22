亞洲天王周杰倫（周董）12月5日起將登上台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，成為首位在該場地舉行個唱的歌手，15萬張門票預計10月23日中午12點於拓元售票系統正式開賣，粉絲大軍磨刀霍霍，擔心買不到票，甚至有網友自製「拓元搶票練習網站」，讓大家先訓練好手速，不過反而因為太多人點入，讓使用上變得卡頓。
一名網友昨（21）日在Threads發文，透露自己為了搶周杰倫的演唱會門票，用程式寫了一個專門用來練習搶票、假的「拓元售票網站」，還有電腦和手機介面的版本，「有興趣的可以來pk一下手速！網站炸了就算了，我要去寫作業了！」
操作方式比照售票系統 超過30萬人點入練習
實際測試，該網站跳過註冊會員的步驟，必須先自我設定預期搶票所花費的秒數，接著按下「開始倒數計時」，再按「立即購票」，選擇想要購買的區域、張數，並輸入驗證碼，直到購票成功，如果購買時間超過設定的時間，系統仍會繼續計算使用者花費的時間，原PO還註明「此網站僅供練習使用，並無任何其他功能」，並提供信箱給使用者提問。
然而，該「拓元搶票練習網站」從昨天傍晚5點多開放後，一個晚上湧入太多使用者，操作上的速度不算順暢，原PO打趣地說：「沒想到那麼多人用，變得超卡，只好當成是實戰訓練了！」截稿前，造訪網站的人數已經突破30萬人。
網友分享使用心得，有人6至9秒便買到票，也有人花45秒才成功購票，「我第一次看演唱會，看來連第一場都看不到了」、「謝謝大神，我真的盡力了」、「好人一生平安，可以借我分享嗎」、「很棒的練習場！未來可以幫忙寫五月天演唱會的練習場嗎」、「第一次看到連卡頓都能模擬的」、「12-13秒好像還是太慢了...」、「為什麼不直接寫程式搶票就好了！」
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操作方式比照售票系統 超過30萬人點入練習
實際測試，該網站跳過註冊會員的步驟，必須先自我設定預期搶票所花費的秒數，接著按下「開始倒數計時」，再按「立即購票」，選擇想要購買的區域、張數，並輸入驗證碼，直到購票成功，如果購買時間超過設定的時間，系統仍會繼續計算使用者花費的時間，原PO還註明「此網站僅供練習使用，並無任何其他功能」，並提供信箱給使用者提問。
然而，該「拓元搶票練習網站」從昨天傍晚5點多開放後，一個晚上湧入太多使用者，操作上的速度不算順暢，原PO打趣地說：「沒想到那麼多人用，變得超卡，只好當成是實戰訓練了！」截稿前，造訪網站的人數已經突破30萬人。
網友分享使用心得，有人6至9秒便買到票，也有人花45秒才成功購票，「我第一次看演唱會，看來連第一場都看不到了」、「謝謝大神，我真的盡力了」、「好人一生平安，可以借我分享嗎」、「很棒的練習場！未來可以幫忙寫五月天演唱會的練習場嗎」、「第一次看到連卡頓都能模擬的」、「12-13秒好像還是太慢了...」、「為什麼不直接寫程式搶票就好了！」