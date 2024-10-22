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▲代買業者不停推銷周杰倫演唱會門票，網友認為太貴而禮貌拒絕。（圖／77chen_1125授權提供）

▲▼代買業者鍥而不捨，接連傳三次訊息兜售，讓網友忍不住開嗆，反而被對方教訓一頓，甚至以不雅字眼辱罵。（圖／77chen_1125授權提供）

周杰倫（周董）將於12月5日起一連4天在台北大巨蛋舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，成為在該場地開個唱第一人，寫下紀錄，15萬張門票預計10月23日中午12點於拓元售票系統正式開賣，有粉絲因故找上代買業者，評估後認為開價太高而婉拒，沒想到，居然被對方開嗆：「覺得貴不是我的錯，是你的錯！」一名男網友「77chen_1125」昨（21）日在Threads分享，日前詢問周杰倫演唱會代搶門票業者，起初兩人在通訊軟體上的對話語氣平和，業者不斷推銷演唱會第一排6800元的優惠門票，強調只剩4張，「還有需要嗎？不然好的位置快賣光了！」男網友回：「不用，謝謝！」後來業者又傳訊息兜售原價1880元至6880元隨機座位的門票。這次業者除了開賣原價隨機票外，並附上高低不等的「勞務費」，例如一張最低1880元的座位，必須額外支付4000元的費用，一張最高6880元的座位，勞務費則是12000元，相當不便宜，還稱需要先匯款定金，即勞務費，搶到票後再補齊尾款，假如沒有搶到會全額退費。不過男網友認為門票總價太昂貴，向該位賣家婉拒兩次，沒想到，業者再傳第三次代搶票資訊，原PO表示，當天心情不好，忍不住嗆對方一句「好了就好了，坑成這樣」，怎料，賣家理智線斷裂，一連傳數則訊息怒罵，甚至人身攻擊：「覺得貴不是我的錯，是你的錯」、「人家覺得便宜」、「你覺得貴」、「誰的問題」、「沒錢還想看演唱會喔」、「低X兒！」代搶業者的態度讓男網友大開眼界，發文問：「真的是我見識太短淺了嗎...」語氣無奈又傻眼，其他網友表示：「加價賣的都是黑心」、「開那麼高...我幫別人才收1000代購費，而且搖滾區6880兩張」、「他是詐騙」、「還說沒錢看什麼演唱會...那個價格超他X盤」、「你算修養好的」、「所以他票是賣不出去嗎？不然幹嘛一直問你」、「黃牛滾蛋！」