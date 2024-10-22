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NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽，將在台灣時間明（23）日正式點燃戰火，而西區人氣球隊洛杉磯湖人首日就有比賽，他們將在主場迎戰明尼蘇達灰狼。至於明日比賽還有一項相當值得關注的焦點，那就是湖人一哥「詹皇」LeBron James與兒子Bronny James有望同場出賽，寫下新歷史，稍早美媒則指出，洛杉磯湖人日前在2024年的NBA選秀大會上，一圓LeBron James多年來想跟兒子同隊效力的夢想。而儘管，不過稍早美媒也指出，大聯盟傳奇父子檔Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.明日將來到湖人主場，一同出席開幕戰，也有望見證歷史。Bronny James稍早訓練結束後，受訪時則表示，「我不知道自己是否會在賽季開幕戰上，獲得上場時間，但我真的很高興能夠聽到Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.預計出席。而Bronny James日前在官辦熱身賽上出戰6場，有1場擔任先發，這場先發就是面對金州勇士的收官戰，總計6場比賽下來，，還需要不斷累積經驗，才有機會能夠在NBA賽場上走得更遠。