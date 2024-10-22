NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽，將在台灣時間明（23）日正式點燃戰火，而西區人氣球隊洛杉磯湖人首日就有比賽，他們將在主場迎戰明尼蘇達灰狼。至於明日比賽還有一項相當值得關注的焦點，那就是湖人一哥「詹皇」LeBron James與兒子Bronny James有望同場出賽，寫下新歷史，稍早美媒則指出，曾經在大聯盟寫下父子同場出賽紀錄的「傳奇父子檔」葛瑞菲父子（Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.），則是預計會出席本場開幕戰。
LeBron、Bronny父子同台 有望就在明天
洛杉磯湖人日前在2024年的NBA選秀大會上，以二輪總計第55順位，成功選進「皇之子」Bronny James，一圓LeBron James多年來想跟兒子同隊效力的夢想。
大聯盟傳奇父子檔 明日將出席湖人開幕戰
而儘管湖人隊新任主帥JJ Redick目前尚未鬆口，是否會讓Bronny進入到球隊開幕戰的輪替陣容，不過稍早美媒也指出，大聯盟傳奇父子檔Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.明日將來到湖人主場，一同出席開幕戰，也有望見證歷史。
Bronny James稍早訓練結束後，受訪時則表示，「我不知道自己是否會在賽季開幕戰上，獲得上場時間，但我真的很高興能夠聽到Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.預計出席。這將是一次瘋狂的經歷，因為只有2個家庭做到這些事。」
而Bronny James日前在官辦熱身賽上出戰6場，有1場擔任先發，這場先發就是面對金州勇士的收官戰，該場比賽他全場出手共17投7中，得到17分4籃板。
總計6場比賽下來，Bronny場均能夠得到4.2分、1.7籃板、0.3助攻，投籃命中率為29.7%，三分命中率則為8.3%，還需要不斷累積經驗，才有機會能夠在NBA賽場上走得更遠。
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洛杉磯湖人日前在2024年的NBA選秀大會上，以二輪總計第55順位，成功選進「皇之子」Bronny James，一圓LeBron James多年來想跟兒子同隊效力的夢想。
大聯盟傳奇父子檔 明日將出席湖人開幕戰
而儘管湖人隊新任主帥JJ Redick目前尚未鬆口，是否會讓Bronny進入到球隊開幕戰的輪替陣容，不過稍早美媒也指出，大聯盟傳奇父子檔Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.明日將來到湖人主場，一同出席開幕戰，也有望見證歷史。
Bronny James稍早訓練結束後，受訪時則表示，「我不知道自己是否會在賽季開幕戰上，獲得上場時間，但我真的很高興能夠聽到Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.預計出席。這將是一次瘋狂的經歷，因為只有2個家庭做到這些事。」
而Bronny James日前在官辦熱身賽上出戰6場，有1場擔任先發，這場先發就是面對金州勇士的收官戰，該場比賽他全場出手共17投7中，得到17分4籃板。
總計6場比賽下來，Bronny場均能夠得到4.2分、1.7籃板、0.3助攻，投籃命中率為29.7%，三分命中率則為8.3%，還需要不斷累積經驗，才有機會能夠在NBA賽場上走得更遠。