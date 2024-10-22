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▲金州勇士是否已經回到冠軍爭奪行列之中，外界對此看法不一，勇士當家球星Stephen Curry也坦言不知道這個問題的答案。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽，即將在台灣時間明（23）日點燃戰火，開幕戰將由塞爾提克在主場迎戰尼克隊，隨後則是湖人隊主場坐陣對決灰狼。而昔日西區強權金州勇士日前在季前熱身賽上，6場比賽全數取勝，沒有嘗過輸球滋味，也讓人期待他們新賽季的表現，根據勇士隊隨隊記者Sam Gordeon稍早發文指出，而Gordeon也指出，儘管整個賽季當中有些比賽，Curry上場會超過這個時間，但本季金州勇士的陣容深度，應該會減輕他的一些負擔。Steve Kerr也表示，「實際上現在我們球隊每個人都有能力上場，而在對陣波特蘭拓荒者的開幕賽上，我們將面臨很艱難的決定。，但也使得我沒辦法輕易安排每場比賽的出戰陣容。」而儘管Stephen Curry日前在熱身賽最終戰對上湖人隊的比賽上，個人因為手指傷勢關係未能出賽，不過Kerr對此則指出，「