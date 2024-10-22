NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽，即將在台灣時間明（23）日點燃戰火，開幕戰將由塞爾提克在主場迎戰尼克隊，隨後則是湖人隊主場坐陣對決灰狼。而昔日西區強權金州勇士日前在季前熱身賽上，6場比賽全數取勝，沒有嘗過輸球滋味，也讓人期待他們新賽季的表現，至於陣中一哥Stephen Curry新賽季預計平均上場時間會落在多久，稍早勇士主帥Steve Kerr也親自給答案，並表示：「大約會落在32分鐘左右。」
Curry新賽季上場時間多久 主帥Kerr給答案
根據勇士隊隨隊記者Sam Gordeon稍早發文指出，勇士總教練Steve Kerr稍早受訪時表示，新賽季他計劃讓Stephen Curry每場比賽出賽平均大約32分鐘。而Gordeon也指出，儘管整個賽季當中有些比賽，Curry上場會超過這個時間，但本季金州勇士的陣容深度，應該會減輕他的一些負擔。
勇士陣容深度有提升 Kerr坦言有甜蜜負擔
Steve Kerr也表示，「實際上現在我們球隊每個人都有能力上場，而在對陣波特蘭拓荒者的開幕賽上，我們將面臨很艱難的決定。目前球隊的陣容深度，對於要應付82場例行賽來說很棒，但也使得我沒辦法輕易安排每場比賽的出戰陣容。」
而儘管Stephen Curry日前在熱身賽最終戰對上湖人隊的比賽上，個人因為手指傷勢關係未能出賽，不過Kerr對此則指出，「Curry的傷勢並不至於太嚴重，不會影響到開幕戰面對拓荒者隊的比賽。」
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根據勇士隊隨隊記者Sam Gordeon稍早發文指出，勇士總教練Steve Kerr稍早受訪時表示，新賽季他計劃讓Stephen Curry每場比賽出賽平均大約32分鐘。而Gordeon也指出，儘管整個賽季當中有些比賽，Curry上場會超過這個時間，但本季金州勇士的陣容深度，應該會減輕他的一些負擔。
勇士陣容深度有提升 Kerr坦言有甜蜜負擔
Steve Kerr也表示，「實際上現在我們球隊每個人都有能力上場，而在對陣波特蘭拓荒者的開幕賽上，我們將面臨很艱難的決定。目前球隊的陣容深度，對於要應付82場例行賽來說很棒，但也使得我沒辦法輕易安排每場比賽的出戰陣容。」
而儘管Stephen Curry日前在熱身賽最終戰對上湖人隊的比賽上，個人因為手指傷勢關係未能出賽，不過Kerr對此則指出，「Curry的傷勢並不至於太嚴重，不會影響到開幕戰面對拓荒者隊的比賽。」