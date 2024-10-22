我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案自9月5日遭收押禁見至今，11月5日羈押期限將至。台灣民意基金會今（22）日發布最新民調指出，有4成7民眾認為柯文哲有獲得司法公平審理，和上個月相比增加 6.7％，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，經一個多月沈澱，原先無法判斷柯案是否有獲得司法公平審理的人，開始形成明確的態度。台灣民意基金會今日公布「死刑釋憲、中共軍演與台灣民主」民調，當詢問：「前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見已超過一個月又七天。一般說來，您認為柯文哲有沒有獲得司法公平審理？」結果顯示，47%認為他有獲得司法公平審理，34.2%認為他沒獲得司法公平審理，10.2%很難說，8.6%不知道、拒答。游盈隆分析指出，台灣社會對柯文哲案是否獲得司法公平審理沒有共識，但多數認為他有獲得公平審理；另一個是，認為柯案沒獲得司法公平審理的人有3成4，代表超過660萬人對柯文哲案抱不平，這是一個不可忽視的現象。游盈隆表示，民調指出，和上個月相比，國人對柯案是否獲得司法公平審理的態度有明顯不同，認為柯案有獲得司法公平審理的人增加6.7%，認為沒有獲得司法公平審理的人增加 7.8 個百分點，表示很難說或不知道的人減少 14.6 個百分點。游盈隆認為，上個月北檢對柯文哲疑涉京華城案展開大規模搜索行動，進而要求聲押禁見，台北地院兩次截然不同裁定，最後在9月5日獲准聲押禁見，輿情譁然，許多社會大眾也難分辨實情，然而，經一個多月沈澱後，原先無法判斷柯案是否有獲得司法公平審理的人，開始形成明確的態度。訪問期間是2024年10月13至15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。