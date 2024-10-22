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美國發生重大機密外洩事件，一份疑似針對「以色列攻擊伊朗」的情報評估文件在網路上瘋傳，華府不得不展開調查。與此同時，伊朗向聯合國表示，拜登政府「默許並支持」以色列對伊朗的攻擊，警告美國也必須承擔局勢惡化的責任。美國共和黨候選人川普（Donald Trump）則繼續煽風點火，喊話要以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對伊朗「做自己想做的事」，只要別聽拜登（Joe Biden）的就行。根據《紐約郵報》報導，川普在《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）週日播出的一段採訪中，被問到他是否支持以色列反擊，伊朗月初對該國發出的大規模飛彈襲擊，以及防範伊朗後續報復時，回應稱：「嗯，我認為納坦雅胡會做他想做的事。我也認為他必須這樣做。」川普指控現任美國總統拜登，在外交政策上有許多可怕的記錄，敦促納坦雅胡做與拜登建議相反的事，「拜登有些表現非常糟糕，看吧，拜登在外交政策上歷來都很糟糕、無能。我想說，你所能做的就是反其道而行之，你就會變得出色。但是拜登卻指示納坦雅胡，不要做任何事情，以色列正處於巨大危險之中。」川普也認同部分人士說，他是能夠結束中東衝突的「唯一人」的看法，聲稱納坦雅胡確實會聽他的話，但拒絕透露他將如何阻止伊朗獲得核武，只說他尊重德黑蘭及伊朗人民，不過眼下伊朗正處於巨大的危險中：「我不想看到人們被殺。中東每個人都被殺了。我不想看到這樣的情況。」