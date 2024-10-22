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民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，隨著檢廉持續約談調查，《鏡週刊》今（22）日揭露民眾黨主席柯文哲十大金主身分，共有10人金額逾百萬，而力積電創辦人黃崇仁也出現在USB中，不過並沒有寫金額。《鏡週刊》報導指出，柯文哲在參選總統前曾親自拜訪黃崇仁，由於黃崇仁表示自己支持總統賴清德，因此介紹一家電商公司委請木可公關公司承包網路調查的200萬元標案，以此方式代替捐款。根據《鏡週刊》報導，檢廉破解柯文哲USB內的登載檔案，這些都是沒出現在監察院政治獻金資料上的私帳，柯營內部人士指出，內部核心都知道這份私帳，不過詳細數字及募款的來龍去脈鮮少人知道，目前USB內中的帳目，除了已曝光的「2022/11/1小沈1500沈慶京」、基隆市長謝國樑「200」、東森購物集團王令麟「500」、陳盈助「300」之外，大金冷氣的蘇一仲「40」及和泰集團黃南光「20」、富裔實業董座祝文定「20」、東方文華董座林命群「200」都是沒曝光的。而科技業大老黃崇仁等人也在名單上，不過並沒有註明數字，《鏡週刊》指出，柯文哲曾於參選總統前親自拜訪黃崇仁，透露民眾黨的金援無法與2大黨相比，可黃崇仁向他表示自己是支持賴清德的，並未給政治獻金，而是介紹一家電商公司委請木可公關公司承包網路調查的200萬元標案，以標案代替捐款。