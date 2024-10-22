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洛杉磯道奇隊在國聯冠軍戰以4勝2敗闖進世界大賽，在休賽季補進大谷翔平之後，球隊終於突破連續3年一輪遊的困境。今年在大谷身後扮演第2棒角色的Mookie Betts，在奪得國聯冠軍後，也談及了自己對於大谷的愛，在接受MLB Network的採訪時，他由衷地說：「他（大谷）真的很安靜，但他真的很熱愛勝利，我愛他，我也愛我的隊友。」道奇隊在補進大谷之前的幾年，儘管陣容也相當豪華，但是在季後賽卻處於6連敗當中，包括去年被橫掃的慘痛回憶。而Betts作為球隊頭號球星和焦點，可能是承受了太大的壓力，他在季後賽一度22打數無安打，成為眾矢之的。但在大谷分走一部分壓力以及鎂光燈關注後，有助Betts重新找回專注，在這次的國聯冠軍戰他打得相當不錯。在節目上，MLB Network節目主持人問Betts說：「道奇隊在休賽期得到了管理層的支持，他們給了球隊足以進入世界職業棒球大賽的力量，你對此感覺如何？」Betts表示：「這就是我和道奇隊簽約的原因。我（當時）說的第一句話是，『我想贏得冠軍。』我認為管理層每年都會為球隊引進很有才華的球員，他們和我一樣渴望獲勝。所以我很幸運能成為道奇隊的一員，我對於現在能走到這裡心懷感激。」前MLB球員Harold Reynolds接著追問Betts：「我在春訓期間與你和Freddie（Freeman）談過。當時你就明確表示想帶翔平進入季後賽。」Betts回答：「我確實很想帶翔平去（世界大賽），這個目標給了我動力，這個舞台上能讓每個人都了解他有多出色，以及他對於比賽有多有熱情。」之後Betts也突然真情地傳達了一條愛的訊息：「他（大谷）真的很安靜，但他真的很熱愛勝利，我愛他，我也愛我的隊友們。」