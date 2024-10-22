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國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇與民進黨不分區立委「萬老師」郭昱晴又槓上。郭昱晴昨在財政委員會質詢時，將歲計賸(ㄕㄥˋ）餘，念成「騰」（ㄊㄥˊ），王鴻薇立刻做成影片狂酸，要萬老師回去用功，「還好沒講成廚餘。」郭昱晴曾在《麻辣鮮師》飾演「萬老師」，曾與前台北縣長尤清之子、現為第一金投信董事長的尤昭文愛情長跑17年，但訂婚後卻又解除婚約，之後雙方各自嫁娶。今年列民進黨不分區立委，順利進軍國會。王鴻薇是黨團幹部，郭昱晴是不分區立委，雙方常各自捍衛黨團立場，1日立院程序委員會上，王鴻薇批民進黨未依法編列預算，郭昱晴則嗆王鴻薇在會議室爆走亂吼，難怪去年選舉時，老公會對自己選民比中指，一點也不意外。這次換王鴻薇逮到機會，再酸郭昱晴不認得字。不過郭昱晴也不甘示弱，先解釋，是因手寫「賸」不小心寫成「謄」，才會念錯，「知道有不少人，正極盡所能的揶揄和嘲諷我當中！我不是聖人，肯定會犯錯，我更不是政界老鳥！從政至今8個月，在此虛心受教！也謝謝大家的批評指教。」接著她也酸，國民黨抗議時，也是把濫竽充數寫成濫「芋」充數，國民黨委員分不清楚部首嗎？