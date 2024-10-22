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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar），近日遭以色列國防軍（IDF）擊斃，外媒《BBC》引述1名哈馬斯官員說法，計畫在明年3月選出新領導人，在此之前則由一個5人委員會管理該組織，待新領袖出爐後，可能會出於安全考量進行身分保密。不過匿名是否就能躲過追擊一事，目前仍是問號，有外媒分析指出，辛瓦雖然沒有匿名，但生前極力躲藏，最終還是被以色列逼上檯面而喪命。根據《澳洲新聞網》報導，以色列在去年10月7日，哈馬斯突襲以色列南方後，一直在追捕辛瓦，雖然上週擊殺辛瓦純屬意外，事先以國軍方並不知道辛瓦就在當地，但仍可將辛瓦的死亡追溯到以色列長達1年的追緝行動，迫使辛瓦從相對安全的哈馬斯龐大地下隧道網絡走出來，並將自己暴露在公開場合。報導提到，以色列、美國、哈馬斯和阿拉伯官員都證實，以色列軍隊持續逼近哈馬斯的地下迷宮，摧毀了戰略隧道群，這種策略迫使辛瓦浮出水面，由於可躲藏的地方越來越少，他在地面待的時間也越來越多：「以色列將辛瓦趕出地道的戰略導致他被殺，這得益於戰爭技巧和偶然的幫助。」報導指出，辛瓦在戰爭初期還堅稱，自己沒有被圍困，仍在巴勒斯坦領土，但事實上，他的處境已越來越危險，哈馬斯沒想到以色列能夠成功深入其地下網絡，至終辛瓦發現自己面臨威脅。1名以色列軍方指揮官透露：「他們認為我們沒有手段、能力或膽量進入這些隧道，但我們做到了。」《BBC》也引述哈馬斯官員說法，該組織對於辛瓦上週被殺感到驚訝，因為根據他們的理解，辛瓦當時應該處於一個「更安全」的地方。