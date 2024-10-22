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台股不斷創新高，台股ETF受到不少股民青睞，根據統計，64檔台股ETF受益人最新一周增加14094人，來到9918781人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，僅15檔受益人數增加，其中以元大高股息（0056）增加逾萬人表現最佳。整體來看，受益人增加前10名中，有6檔為高息型ETF，另4檔市值型ETF，在護國神山台積電的加持下，則有迎頭趕上態勢。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，64檔台股ETF受益人最新一周增加14094人，來到9918781人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，僅15檔受益人數增加，其中以0056元大高股息增加逾萬人表現最佳。若從整體來看，受益人增加前10名中，高股息ETF就佔了6名，包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、兆豐電子高息等權（00943）、0056、FT臺灣永續高息（00961）、凱基優選高股息30（00915）等。另4檔則是為市值型ETF，在權值股護國神山的好表現加持下，呈現迎頭趕上趨勢。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇，因此能持續穩定配息的才是最佳存股利器。謝明志表示，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。投資策略仍為逢低分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，台灣碳費制度的實施不僅可促使企業符合國際供應鏈對減碳的要求，亦有機會抵減台灣企業向美歐國家所支付的碳關稅，因此，未來企業的獲利能力除了受到經濟環境、產業景氣、公司經營能力影響，排碳成本也將成為影響因素之一。邱郁茹指出，將低碳因素納入考量的投資組合，其投組較能因應未來碳費制度上路可能對企業獲利造成的影響。建議投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。