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台灣女遊客跟團赴日，卻陳屍山梨縣富士河口湖町飯店客房的命案，案情陸續曝光。日本警方20日公布，死者是38歲的台灣女子，司法解剖確認她頸部遭刀刃刺傷，死因是失血過多。現場被捕的27歲台灣女子楊閔涵，持有的菜刀上沾有血跡，日媒報導這把菜刀疑似是在旅行團行程中買的。不過，楊閔涵目前只承認持刀，並沒有承認殺人。根據朝日電視台系列（ANN）報導，日本警方20日公布死者身分，是台灣出身的「ジン・ユン・ロン」（Jin Yun Long），38歲，台灣媒體報導她姓金。司法解剖結果顯示，她的頸部有刀刃造成的刺傷，死因是失血死。山梨電視台（UTY）報導，死者的左側頸部有一道刀刃造成的深傷口；台灣媒體也引述調查人士說法，傷口深及頸動脈。案發經過顯示，19日早上金姓女子沒有在旅行團的集合時間出現，飯店人員前往查看，上午8點多打119報案，表示客房內有女子失去意識。救難人員趕到時，發現她仰躺在床上、全身是血，當場確認死亡。ANN報導，金姓女子是在飯店的單人房內被發現。台灣媒體報導，兩人都是各自單獨報名參加旅行團，並各自加價住單人房，並沒有同住一間房；不過NHK報導指出，楊閔涵案發時人在死者的房內，手上還拿著刀。警方在現場查扣一把刀刃約12公分長的菜刀。山梨放送（YBS）報導，楊閔涵持有的這把菜刀上沾有血跡；UTY則報導，這把菜刀疑似是在旅行團行程期間買的，但購買地點和時間都還沒有公開。警方不排除這就是凶器，正進一步鑑定。楊閔涵在19日晚間，依涉嫌違反日本《銃刀法》、非法持有刀械被捕。TBS電視台報導，她向警方承認持刀的指控，表示「持有刀具是事實」，但日本媒體目前都沒有報導她承認殺害死者。這個旅行團17日晚間抵達日本，18日參觀忍野八海等景點後入住飯店，19日早上就發現金姓女子陳屍房內。台灣媒體推算，兩人認識的時間可能不到30小時。兩人過去是否認識、案發前是否發生爭執，以及楊閔涵為什麼會在旅途中買刀，目前都還是謎。日本警方認為楊閔涵可能知道死者的死亡經過，正深入調查。依照日本刑事程序，警方必須在嫌犯被捕後48小時內，將案件移送檢察署。楊閔涵19日晚間被捕，最快今天（21日）就會送檢。如果菜刀上的血跡鑑定結果和死者傷口吻合，日本警方可能改以殺人罪名再逮捕楊閔涵，屆時案發經過和動機可望進一步曝光。此外，有律師指出，依照中華民國刑法，國民在國外犯下重罪，台灣仍有管轄權；楊閔涵如果在日本被判刑，未來回台後仍可能面臨追訴。對於這起命案，外交部表示，駐日代表處已和死者在台家屬取得聯繫，將提供必要協助；交通部觀光署也已要求承辦的旅行社協助家屬赴日處理後事。（在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。）