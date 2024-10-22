今（22）日凌晨2時第20號輕度颱風「潭美」生成，氣象專家林得恩預報指出，由於預期環境的高空槽線發展不夠深，加上太平洋高壓提早東退，潭美運動速度也比昨天要快6至12小時，颱風加速前進後，影響臺灣風雨最為顯著的時間也跟著提早到10月23日至10月25日，需要出門通勤的日子，猛烈雨勢下到東部整片發紫，提醒民眾出門上班上學要留意天氣變化。
🟡「潭美」颱風最新路徑，北部大雨、宜花東強降雨
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，第20號颱風潭美路徑已逐漸明朗，通過菲律賓機率最高，週四、五（24、25日）通過菲律賓進入南海期間，西部風浪大、北部有大雨、宜花東有強降雨，即便颱風沒有侵襲，但仍需注意間接影響哦！
當週四、五（24、25日）準潭美颱風穿越菲律賓、進入南海這段期間，外圍環流移入，中央山脈地形阻擋，宜、花、東、恆春、基隆北海岸、台北東側下雨時間長，容易出現較強雨勢，這個季節即便颱風從南方通過，沒有直接侵襲，也要注意天氣上的變化。
🟡「潭美」颱風飆速度！台灣風雨時間提早
根據今（22）日凌晨2時中央氣象署颱風資訊及各國數值模式模擬結果綜合研判，氣象專家林得恩表示，由於預期環境的高空槽線發展不夠深，加上太平洋高壓提早東退，北方高壓也順勢接手環境駛流場的導引角色，這也使得潭美颱風向西運動分量較前增加，就連運動速度也比昨天要快6至12小時。
10月25日颱風7級暴風圈幾乎都已離開菲島陸地，運動路徑也略南修；也就是說，影響台灣風雨最為顯著的時間也跟著提早到10月23日至10月25日。
今（22日）日起，隨著潭美颱風的接近，基隆北海岸及東半部沿海就會開始有長浪發生的機率；今（22日）起至25日，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島海面浪高可能達3至5公尺，澎湖可達5至7公尺左右。
今（22）日下半天開始，風力也會逐漸增強，臺灣各沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖預期也將有9至11級的強陣風，海邊活動及航行作業船隻，亦應特別注意。
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根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，第20號颱風潭美路徑已逐漸明朗，通過菲律賓機率最高，週四、五（24、25日）通過菲律賓進入南海期間，西部風浪大、北部有大雨、宜花東有強降雨，即便颱風沒有侵襲，但仍需注意間接影響哦！
當週四、五（24、25日）準潭美颱風穿越菲律賓、進入南海這段期間，外圍環流移入，中央山脈地形阻擋，宜、花、東、恆春、基隆北海岸、台北東側下雨時間長，容易出現較強雨勢，這個季節即便颱風從南方通過，沒有直接侵襲，也要注意天氣上的變化。
🟡「潭美」颱風飆速度！台灣風雨時間提早
根據今（22）日凌晨2時中央氣象署颱風資訊及各國數值模式模擬結果綜合研判，氣象專家林得恩表示，由於預期環境的高空槽線發展不夠深，加上太平洋高壓提早東退，北方高壓也順勢接手環境駛流場的導引角色，這也使得潭美颱風向西運動分量較前增加，就連運動速度也比昨天要快6至12小時。
10月25日颱風7級暴風圈幾乎都已離開菲島陸地，運動路徑也略南修；也就是說，影響台灣風雨最為顯著的時間也跟著提早到10月23日至10月25日。
今（22日）日起，隨著潭美颱風的接近，基隆北海岸及東半部沿海就會開始有長浪發生的機率；今（22日）起至25日，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島海面浪高可能達3至5公尺，澎湖可達5至7公尺左右。
今（22）日下半天開始，風力也會逐漸增強，臺灣各沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖預期也將有9至11級的強陣風，海邊活動及航行作業船隻，亦應特別注意。