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▲尹大滿說沈伯洋的運勢像是會退後一步，在後方觀察的感覺。（圖／翻攝自YouTube＠TVBS娛樂頭條）

Disney+推出的通靈實境節目《天機試煉場》今年2月開播後引發熱議，節目冠軍尹大滿更因此爆紅，預約已被排到2027年。而他今年來台時，曾被問到關於台北市長選戰的結果，當時尹大滿就直言，蔣萬安與沈伯洋都有當公職人員的命，但沈伯洋的氣場看起來「會退後一步」，所以他認為是蔣萬安會當選，超神準預測如今被挖出，讓粉絲大讚：「他不愧是冠軍」。尹大滿今年8月來台時，曾接受TVBS節目《T-Talk》專訪，當時主持人準備了很多問題問他，其中一題是「看看這兩人當中，誰的運氣更好？」只見主持人拿出沈伯洋與蔣萬安的照片，尹大滿感應後直言：「這兩人都有公職方面的運勢，感覺有進入公共機關的氣場。從目前的運勢來看，這個人（蔣萬安）的推動力非常強，這個人（沈伯洋）的氣場比較像是會退一步，在後方觀察。」尹大滿接著直接問主持人，這是跟政治相關的問題嗎？主持人才告訴他，這兩人是台北市長候選人，尹大滿聽後繼續分析，他認為蔣萬安雖然是市長，但擁有高人氣，言下之意是蔣萬安當選機率比較高。而昨日開票結果出爐，蔣萬安確實比沈伯洋多了11.6萬票，在大選中勝出，成功連任。粉絲也挖出尹大滿當時的預言片段，留言直呼：「他是冠軍欸，能不強嗎」、「尹大滿不愧是第一名」、「上次預測蔡依林金曲獎的大師是不是也是他」、「這種不認識候選人的命理師才準」、「好準，比台灣一堆塔羅準多」、「韓國的感覺都很厲害」、「果然是《天機試煉場》的冠軍，好猛」、「我朋友有去韓國給他算過，說超級強很準，期待他明年來台灣」。據悉，尹大滿將在明年1月9日至10日來台參與算命市集活動《命運情報局FIA》，活動地點在南港瓶蓋工廠臺北製造所，入場門票為500元，但入場不代表就能被尹大滿算命，相關項目應該要額外預約、付費，詳細內容還有待官方公告。