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2026年九合一選舉落幕，民進黨最具指標性的勝利之一，就是雲林。面對張家長期經營的地方政治版圖，以及盤根錯節的基層組織，縣長候選人劉建國從不被看好到成功逆轉，其中有三項關鍵，包含民進黨主席賴清德八度深入雲林，旋風式輔選打出氣勢、定調民主聖地，直球對決家族政治、全台唯一親任競總主委，賴清德卯足全力。對此，黨內人士指出，賴清德打出他最擅長的「逆風牌」，從密集深入基層、拉高選戰論述，賴清德幾乎將雲林當成自己的選戰來打，最終成功贏回雲林。雲林縣長選戰最晚出爐，國民黨候選人張嘉郡以17萬8184票落敗，民進黨候選人劉建國則拿下17萬8357票，雙方僅差173票。對於雲林成功逆轉，黨內人士也分析三關鍵，首先，八度深入雲林，旋風式輔選打出氣勢。他說，自8月選戰開打以來，賴清德至少八度前往雲林，光是11月就去了五趟，11月12日一個下午連掃海線五個鄉鎮、參拜五間宮廟，14日再赴麥寮冒雨穿著雨衣站台，19日深入四個鄉鎮宮廟，一鄉一鎮深入陸戰，21日又出席斗六大型造勢晚會，從海線到山線、從宮廟開講到大型造勢，賴清德展現罕見的輔選強度。這種近乎瘋狂的密集走訪，不僅帶動地方支持者的士氣，也展現賴清德對這場艱困選戰的高度投入。二、定調民主聖地，直球對決家族政治。黨內人士說，值得注意的是，賴清德在雲林選戰中，始終緊扣一條清楚的論述主軸：雲林是台灣民主聖地，不應該讓張家「整碗捧去」，從蘇東啟等民主前輩的奮鬥歷史談起，再談到地方政治權力集中的現象，賴清德將選戰拉高到民主價值與地方治理的層次，這場選舉不再只是兩位候選人的競爭，更是地方政治能否迎來改變的選擇，讓雲林選戰具有超越單一縣市勝負的政治意義。三、全台唯一親任競總主委，賴清德卯足全力。該人士提到，雲林是此次選戰中，全台唯一由賴清德親自擔任競選總部主委的縣市，從親自參與選務會議、掌握地方選情，到第一線站台輔選，賴清德投入的不只是政治聲望，更是黨主席的責任，熟悉賴清德政治歷程的人都知道，越是艱困的戰役，他往往越是投入，從不被看好到成功翻轉，雲林這一役，再度呈現賴清德在逆風局中所展現的政治韌性，也成為他此次地方選舉輔選成績單上極具代表性的一筆。