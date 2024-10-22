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▲星巴克「秋日美好境界」數位體驗，點選集滿6個楓葉即可抽獎優惠券，遊戲倒數4天。（圖／翻攝自星巴克網站）

▲星巴克萬聖節快樂！星送禮「指定組合7折優惠」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲摩斯咖啡近期3大優惠一次整理。（圖／摩斯漢堡提供）

潭美颱風恐直撲台灣，本週天氣不穩定喝杯咖啡喘口氣，「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗活動倒數，把握時間抽獎「多喝2天」優惠，連星冰樂也有半價可以喝；搶先分享萬聖節快樂「指定組合7折優惠」。摩斯漢堡週二咖啡日3大優惠一次整理。2024最新「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗活動進入倒數！活動期間11:00-20:00兌換超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康。記得提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。星巴克活動指定組合為：「大杯巧克力可可碎片星冰樂＋巧克力布蕾戚風捲」限定優惠219元（原價260元）、「特大杯焦糖可可碎片星冰樂雙杯組」限定優惠259元（原價370元）、「大杯那堤＋經典法式千層薄餅」限定優惠219元（原價255元）。提醒大家，活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，不限購買次數，星星可累計；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。摩斯漢堡即日起至12月31日，（原價60元）；會員APP專屬「火腿歐姆蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」優惠價79元（原價90元）；而且漢堡可更換為培根雞蛋布里歐堡、蕃茄起士蛋布里歐堡，咖啡還可加價10元升級摩斯經典奶茶(L)、或加價20元升級拿鐵咖啡(Ｍ)。早餐時段10:30前，使用APP點購早餐套餐，飲料＋20元升級「榛果風味奶茶」；上午10:30後可享榛果風味奶茶「加10元多一杯」、