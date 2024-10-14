我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星巴克買一送一數位體驗今起開跑，爽喝14天大杯就特價，最便宜美式55元、香草星冰樂58元、那堤68元。（圖／翻攝自星巴克網站）

▲Uber Eats外送點得到黑沃咖啡「山茶花五號黑咖啡」買一送一。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）

秋老虎發威、各地飆高溫，本週開工迎接「星巴克買一送一」2024最新「秋日美好境界」數位體驗，今（14）日起連續14天爽喝美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元，天天抽獎喝大杯就有優惠！Uber Eats外送也有「黑沃咖啡買1送1」好康一次整理，幫大家消暑又提神。今天就喝星巴克買一送一2024最新「秋日美好境界」數位體驗！包括超值「買一送一」、「第二杯半價」、也有「星冰樂兩杯77折」等優惠好康折扣。記者輕鬆抽中兌換期間為獲券日＋2天，兌換時間為11:00-20:00，優惠券最後兌換至10月27日，相當於連續14天大放送、天天抽獎天天喝。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。