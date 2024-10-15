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▲星巴克「秋日美好境界」數位體驗，遊戲要點選楓葉、點中楓葉會放大落入杯內，集滿6個即可抽獎優惠券。（圖／翻攝自星巴克網站）

▲星巴克鐵粉建議「每個都要按到楓葉、總共6個楓葉，買一送一的機率比較大」。（圖／翻攝自星巴克網站）

▲摩斯漢堡週二咖啡日「大杯咖啡49元」優惠價，會員APP還有套餐專屬優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

10月開喝星巴克2024最新「秋日美好境界」數位體驗，雖然有人運氣不佳拿到77折抱怨很難抽，不過好多粉絲都；有鐵粉透露秘訣，建議，直呼「3個帳號都是全品項好友分享」、「感覺比之前好抽」，大家一起再來試試手氣吧。2024最新「秋日美好境界」數位體驗開喝星巴克買一送一了！雖然有人運氣不佳拿到「星冰樂兩杯77折」抱怨很難抽，不過好多粉絲都刷整排星巴克買一送一「全品項好友分享」優惠券，原來是直呼「3個帳號都是全品項好友分享」、「三中二，感覺比之前好抽」，推薦大家再耐心試試手氣吧。而且這次雖然不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但可以當然要快樂喝一波。不過提醒大家，要注意兌換時間為11:00-20:00，兌換期間為獲券日＋2天，優惠券最後兌換至10月27日喔；活動透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。摩斯漢堡即日起至12月31日，逢每週二咖啡日享有優惠，開喝（原價60元）。會員APP專屬優惠開吃「火腿歐姆蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」優惠價79元（原價90元）；而且漢堡可更換為培根雞蛋布里歐堡、蕃茄起士蛋布里歐堡，咖啡還可加價10元升級摩斯經典奶茶(L)、或加價20元升級拿鐵咖啡(Ｍ)。