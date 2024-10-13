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▲星巴克2024金星專屬耶誕派對，搶先喝「太妃核果風味那堤」、「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」。（圖／星巴克提供）

▲星巴克2024金星專屬耶誕派對，可享有當日限定的各項驚喜派對回饋。（圖／星巴克提供）

▲到指定合作捐血室響應捐血，送黑浮集團現金抵用券。（圖／翻攝自黑浮咖啡FB）

大家最愛的星巴克買一送一2024最新「秋日美好境界」數位體驗來了！10月14日起爽喝14天「買一送一」、「第二杯半價」優惠，今（13）日先領券；每年必喝的「太妃核果風味那堤」也要回歸，將在2024金星專屬耶誕派對現場搶先喝到，並首次推出派對限定飲料「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」一次整理。總算等到星巴克2024最新「秋日美好境界」數位體驗！優惠好康折扣，連續14天大放送天天抽獎天天喝。現在10月13日已提早開放預領券，兌換期間為獲券日後2天，優惠券最後兌換至10月27日。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。2024金星專屬耶誕派對邁入第十年，專為星禮程金星級會員規劃的年終盛事，累積至目前已有超過5萬位金星級會員參與。今年同樣於指定40家門市舉辦，透過金星禮線上兌換方式，以80顆金星禮星星報名，兌換報名成功的金星級會員，即可入店參與當晚專屬派對，並享有當日限定的各項驚喜派對回饋。將於10月14日上午11點至10月28日中午12點開放金星級會員以線上兌換方式報名兌換。最嗨的當然是可以搶先喝到年末即將回歸的「太妃核果風味那堤」，以絲滑現蒸牛奶搭配經典濃縮咖啡與太妃核果風味糖漿，並擠上香滑鮮奶油、撒入香甜太妃蜜糖碎片，是鐵粉迎接耶誕節必喝的季節限定飲料。今年更首次推出派對限定飲料「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」，選用酸甜的西印度櫻桃醬結合濃郁巧克力、經典濃縮咖啡搭配柔滑牛奶，最後還撒上草莓碎粒，醇厚口感伴隨溫暖酸甜的清新果香，讓人意猶未盡。2024金星專屬耶誕派對還有超過120種糕點、包裝食品、節慶禮盒與耶誕新品，更加碼推出台灣市場年度限定「品牌咖啡大師GIANT熊寶寶」和每次推出即造成熱烈搶購的「晶鑽黑Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」，金星會員可享優先購買。星巴克2024耶誕主題主打嘉年華，首次推出橢圓新杯型的「狂歡嘉年華不鏽鋼杯」、每年經典「24耶誕紅杯馬克杯」、及適合耶誕送禮的「耶誕驚喜倒數禮物」，還有交換禮物首選的小掛飾「24耶誕紅杯吊飾組」和「24耶誕紅杯鑰匙圈」及「耶誕祝福提袋」，都在11月1日於指定40家門市首賣。黑浮集團首次攜手台北捐血中心x高雄捐血中心推出美食應援計畫，10月14日至10月18日前往5間合作捐血室完成捐血，250cc贈送「黑浮集團200元現金抵用券」、500cc贈送黑浮集團400元現金抵用券。台北合作捐血室包括市府捐血室、長春捐血室，高雄合作捐血室左營捐血室、捷運鳳山捐血室、岡山捐血室；票券兌換可至RÊVE Café 黑浮咖啡／Cuiqu Coffee 奎克咖啡／湳洋鍋物全台門市。