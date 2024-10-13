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▲星巴克2024金星專屬耶誕派對開搶「1000%BE@RBRICK + STARBUCKS人魚小熊」。（圖／星巴克提供）

▲「BE@RBRICK + STARBUCKS人魚小熊」聯名款採限量發售，每款附有專屬收藏編碼卡。（圖／星巴克提供）

▲《BE@RBRICK世界巡展3》台北BELLAVITA寶麗廣塲1樓中庭快閃店免費參觀。（圖／BE@RBRICK世界巡展3─台北站提供）

▲憑門票入場的B1藝文空間則有機會一睹大師作品。（圖／BE@RBRICK世界巡展3─台北站提供）

▲左起：尚晉集團首席創新官連均娸、尚晉集團執行董事方日明、MEDICOM TOY副總裁Izumi Suga、MEDICOM TOY行政總裁赤司龍彥。（圖／BE@RBRICK世界巡展3─台北站提供）

星巴克2024金星專屬耶誕派對驚喜開賣潮流玩具，再度攜手庫柏力克熊打造BE@RBRICK + STARBUCKS人魚小熊，夢幻珠光工藝及特殊印刷1000%星巴克BE@RBRICK、100%＋400%星巴克BE@RBRICK套組亮相，開賣時間、購買規則一次整理。而國際潮流藝術盛事《BE@RBRICK世界巡展3》第五站登陸台北免費參觀，還有機會一睹坂本龍一經典之作重磅回歸，王陽明、婁峻碩、周湯豪等巡展聯名限定設計。星巴克專為金星級會員舉辦的「2024金星專屬耶誕派對」，今年將於11月1日在40家指定門市舉辦，除了搶先開喝回歸太妃核果風味那堤、首次推出派對限定飲料「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」，入手「狂歡嘉年華不鏽鋼杯」、台灣限定「品牌咖啡大師GIANT熊寶寶」等超過120種糕點、包裝食品、節慶禮盒與耶誕新品；最狂的是，再度攜手庫柏力克熊開賣BE@RBRICK + STARBUCKS人魚小熊。今年以星巴克經典Bearista美人魚小熊作為聯名商品靈感， BE@RBRICK庫柏力克熊與STARBUCKS星巴克人魚的相遇，夢幻又療癒。洋溢著Bearista小熊招牌笑容的公仔臉部，以珠光工藝帶來柔和光澤；身體的美人魚鱗片則運用特殊印刷技藝，從不同角度可觀賞出光線變化折射的耀眼光采。「BE@RBRICK + STARBUCKS人魚小熊」聯名款採限量發售，每款附有專屬收藏編碼卡。，搶先於10月17日上午11點至10月28日中午12點，提供金星級會員以「80顆金星禮星星」線上搶先兌換「優先購買資格憑證」，並於11月1日憑兌換資格憑證至「2024金星專屬耶誕派對」40家指定門市購買。每個帳號僅限兌換一次，兌換名額有限，兌完為止；指定結帳購買期間為11月1日(五) 上午10點~下午3點、2024年11月1日(五) 晚上7點~晚上9點。「80顆金星禮星星」除了享有「優先購買資格憑證」，能取得「1000%星巴克BE@RBRICK」兌換當日（11月1日），該取貨門市之金星專屬耶誕派對入場資格，另含任選中杯飲料乙杯、 點購任一121元以上糕點可享「120元折抵」優惠乙張、售價45元之包裝食品乙包、2024金星耶誕派對專屬行李飾帶乙條等好禮。需先完成結帳購買1000%人魚小熊BE@RBRICK後，方可領取上述品項，詳情請見官方公告。則於11月2日，以領取號碼牌方式開放全台星巴克門市上市銷售（新竹台醫、微風南山、時代B2、京站二、漢神巨蛋B1等部分門市除外），將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取乙張並購買乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。銷售門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認，車道服務不接受排隊購買；現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。由尚晉集團（Forward Fashion Group）攜手知名潮流品牌MEDICOM TOY聯合主辦、多元IP藝術探索場ASCE策展的國際潮流藝術盛事《BE@RBRICK世界巡展3》，第五站已登陸台北BELLAVITA寶麗廣塲盛大開展，即日起至11月10日民眾可免費參觀一樓中庭的期間限定快閃店；即日起現場限量首發多款展覽收藏款及快閃限定款，每人每款（按尺寸）限購一件；數量有限，先到先得。而B1藝文空間則將展出115位國際藝術家設計的獨家BE@RBRICK 1000%藝術品，包括睽違9年回歸展出坂本龍一的經典之作，王陽明品牌《Empire Motor Club》、婁峻碩同名設計單位《SHOUMETHEMONEYXX》、及周湯豪潮流創意單位《WISH YOU A GOOD LIFE》3款全球首次亮相的BE@RBRICK世界巡展限定作品；還包括A BATHING APE、COMME des GARÇONS、fragmentdesign、KITH、Marvel、NEIGHBORHOOD、Nike、One Piece、PHANTACi 周杰倫、sacai × KAWS、Supreme、UNDERCOVER等作品。門票280元、KKday及Klook售票250元、愛心票180元。