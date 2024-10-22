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針對民眾黨前黨代表朱哲成預言代理黨主席的人選「100%是林富男」的說法，民眾黨發言人吳怡萱今（22）日表示，朱哲成這個名字她很久沒聽到，朱應該不了解現在黨的運作。吳怡萱並重申，黨內設有中央緊急應變小組進行決策，「並沒有所謂什麼代理黨主席的問題」。民眾黨主席柯文哲在8月29日被搜查前，就宣布請假黨主席3個月，但若遭到延押，可能會超過請假期限。民眾黨前黨代表朱哲成昨在《台灣最前線》節目中表示，只要柯文哲的「衣帶詔」能順利傳出來，代理黨主席的人選「100%是林富男」。民眾黨發言人吳怡萱今被媒體問到此事時回應，朱哲成這個人「我已經很久沒有聽到他的名字了」，他應該對黨內現在的運作非常不了解，所以他的話跟事實是有點差距。吳怡萱重申，民眾黨一直以來都說現在在柯主席面對司法官司跟請假的過程中，由中央緊急應變小組進行討論跟黨內的最高核心決策，所以並沒有所謂什麼代理黨主席的問題。