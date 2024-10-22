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位於竹科園區的台積電F20廠上周五（18日）發生工安意外，一名61年次（52歲）黃姓工人疑似在施工時觸電身亡，警方通報職安調查後20日相驗完成，初判原因為電擊性休克。對此，新竹科學園區管理局表示，已停工調查職災原因，以釐清是否有疏失。據指出，18日下午2點多，台積電F20廠工地1名工人發現黃姓同事在工作時不慎觸電，並從高處落下，緊急通報求救，並連繫廠房內救護人員及救護車，立即將黃男送醫搶救，但黃男仍不幸在同日晚間19點多宣告不治。由於現場並無監視器，警方調查現場無打鬥痕跡，後續報請新竹地檢署相驗，另已責請台積電安全委員會通報新竹科學園區管理局進行職安檢查。20日相驗完成，初判原因為電擊性休克。台積電新竹F20為竹科寶山二期擴建計畫，是台積電規畫生產2奈米先進製程的重鎮，將分為第1期到第4期、共興建4座12吋晶圓廠，預計2024年下半年進入風險性試產，2025年進入量產。而在第一期擴建工程時，也發生過多起工安事故；2021年2月，一名52歲藍姓板模領班，正在工地監工時，疑似為了撿板模，踩空摔落約2層樓高、9公尺深地下室身亡；2021年5月，一部挖土機疑在整地時不慎扯斷電線桿電線，電線桿倒下時砸中1名28歲女外包商，造成她頭骨破裂送醫。