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民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，隨著檢廉持續約談調查，《鏡週刊》今（22）日揭露民眾黨主席柯文哲十大金主身分，其中7名重量級企業名人的現金捐款是由民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳負責募集，經手金額逾千萬元。根據《鏡週刊》報導，知情人士指出，柯文哲曾多次向邱佩琳喊窮，希望她可以幫忙民眾黨募款，而在柯文哲USB檔案中，邱佩琳的名字頻繁出現，包括謝國樑、王令麟、祝文定、蘇一仲、黃南光、林命群及一名女企業家等7筆，都是由邱佩琳負責募集，經手金額超過千萬，該人士也指出，「邱不只創黨時幫忙募款，選舉時也是她在穿梭企業人士」。該人士透露，2022年柯文哲曾傳訊息邱佩琳「賴香伶選舉拜託妳幫忙，不用多，沒有壓力」，邱佩琳因此向蘇一仲、黃南光及祝文定等3人以電話方式幫賴香伶募款，後續捐款由雙方自行聯絡，共募得90萬元，而邱佩琳原本建議其中一位捐款給柯文哲，但對方不願意，後來改建議捐給賴香伶，對方才同意捐款。《鏡週刊》報導指出，邱佩琳日前遭北檢約談，事後她曾向友人表示，自己和柯文哲是好友，只有在柯文哲開口拜託時，她才會向企業界友人，幫忙募款，強調自己不是負責柯文哲的募款工作；由於柯文哲經常喊窮，又喜歡在隱密地點聚會，所以常常和企業家人士到她家吃飯。