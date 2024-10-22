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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，但因柯爸爸柯承發傳出病危住進加護病房，民眾黨立法院黨團主任陳智菡證實柯文哲於18日傍晚探視柯爸，且當時是有上銬的。有媒體爆料指出，柯文哲探視病父時，埋怨遭到民進黨陷害，甚至脫口「有不共戴天之仇」。根據《壹新聞》報導指出，柯文哲在18日晚間7時前往醫院探望父親，當時以上銬狀態進入加護病房，聽完醫生的診斷報告後，當場哽咽拭淚，甚至對父親抱怨自己現在被羈押的處境，並埋怨民進黨，認為自己遭到陷害，還脫口「有不共戴天之仇」，最後柯文哲簽下放棄急救同意書，隨後回到北所，整個過程大約半小時。民眾黨立法院黨團主任陳智菡21日還原探視情況，指柯文哲是在星期五傍晚探視；至於蔡壁如說有朋友帶柯爸病歷給柯文哲看，陳智菡說，羈押禁見期間不能通訊通信，所以不會有朋友帶病歷給柯文哲看，這違法的；另蔡壁如說因為柯文哲探視時間太晚，所以沒有陪同，陳智菡表示，「這也混淆了，連家屬都沒被通知，其他人更不可能去探視，這家屬很困擾，希望我澄清。」