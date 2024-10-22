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▲林心如金鐘獎上台領獎激動，她製作的戲劇《有生之年》抱回6項大獎。（圖／三立電視提供）

▲謝展榮致詞，林心如在台下泛淚。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲林心如笑說就算勇奪金鐘獎，還是照樣要送小孩上學。（圖／林心如臉書）

由女星林心如製作的TVBS原創戲劇《有生之年》在本屆金鐘獎上一舉奪得6項大獎，包括久違9年再度榮獲最佳戲劇節目獎，這令她在慶功宴上情緒激動、滿心歡喜。不過，林心如隨即在社群平台分享慶功宴的照片時，也透露自己週一照樣「打回原形」，成為一名送小孩上學的地方媽媽。林心如製作的戲劇《有生之年》在本屆金鐘獎上一鳴驚人，抱回6項大獎，包括最佳戲劇節目獎。這是她繼2014年以《16個夏天》奪下該獎項後，再次鍍金，心情激動的她在慶功宴上透露，當看到劇中演員謝展榮上台領最佳潛力新人獎時，她就忍不住落淚，之後隨著鄭元暢、許肇任等人接連獲獎，她的情緒跌宕起伏，坦言「上台領獎時語無倫次」。慶功宴後，林心如於10月21日在社群平台分享了一系列照片，包括與謝展榮、導演許肇任在紅毯上的合照，還有與劇組演員一同舉杯慶祝的畫面。她開玩笑地說：「展榮太帥必須PO，導演難得帥也必須PO！」然而，這位拿下金鐘獎的製片人隨後話鋒一轉，幽默地表示自己即將在週一「打回原形」，成為一個送小孩上學、吃早餐、殺時間等運動的地方媽媽。林心如的發文引發網友熱烈討論，大家紛紛留言恭喜她奪獎，並讚揚她能在事業與家庭之間切換自如，稱她是「內外兼顧的好媽媽、好製片」。此外，好友海芬也留言表示，「回歸日常的媽媽，應該只希望孩子上課能認真聽講。」徐若瑄則有共鳴地說，「地方媽媽真的好有感！」