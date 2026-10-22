薔琵颱風路徑不斷西修！中央氣象署目前持續發布海上警報，由於颱風路徑持續西偏，讓暴風圈範圍將有可能會籠罩更多縣市甚至是全台灣，目前氣象署預估首波陸警將在今（22）日中午發布，薔琵颱風將會在周五下半天到周六清晨颱風最靠近台灣，風雨影響也最為劇烈。
薔琵颱風「路徑又西修了」！最快中午陸警：暴風圈恐籠罩全台灣
氣象署目前持續發布海上警報，警戒範圍包括巴士海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署提到，從凌晨2時最新路徑預測，薔琵颱風路徑又比昨晚略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，不過暴風圈籠罩台灣陸地範圍變更廣，也不排除籠罩全台灣，目前預估首波陸警將會在今天中午發布，範圍落在東半部陸地，之後就要看颱風西偏的程度。
薔琵颱風明天清晨減弱為中颱！風雨影響周五、周六最劇烈
氣象署說，今天受東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面天氣較為不穩定，北部及宜蘭有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率，花蓮地區也有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提醒，薔琵颱風預估周五清晨會減弱為中度颱風，周五下半天到周六清晨最靠近台灣，周五北部、東北部有陣雨，中部及東部山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，中部及東部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨；周六北部及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部及中部地區有局部短暫陣雨。
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氣象署目前持續發布海上警報，警戒範圍包括巴士海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署提到，從凌晨2時最新路徑預測，薔琵颱風路徑又比昨晚略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，不過暴風圈籠罩台灣陸地範圍變更廣，也不排除籠罩全台灣，目前預估首波陸警將會在今天中午發布，範圍落在東半部陸地，之後就要看颱風西偏的程度。
氣象署說，今天受東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面天氣較為不穩定，北部及宜蘭有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率，花蓮地區也有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提醒，薔琵颱風預估周五清晨會減弱為中度颱風，周五下半天到周六清晨最靠近台灣，周五北部、東北部有陣雨，中部及東部山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，中部及東部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨；周六北部及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部及中部地區有局部短暫陣雨。
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