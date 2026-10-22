薔琵颱風路徑不斷西修！中央氣象署目前持續發布海上警報，由於颱風路徑持續西偏，讓暴風圈範圍將有可能會籠罩更多縣市甚至是全台灣，目前氣象署預估首波陸警將在今（22）日中午發布，薔琵颱風將會在周五下半天到周六清晨颱風最靠近台灣，風雨影響也最為劇烈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薔琵颱風「路徑又西修了」！最快中午陸警：暴風圈恐籠罩全台灣

氣象署目前持續發布海上警報，警戒範圍包括巴士海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署提到，從凌晨2時最新路徑預測，薔琵颱風路徑又比昨晚略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，不過暴風圈籠罩台灣陸地範圍變更廣，也不排除籠罩全台灣，目前預估首波陸警將會在今天中午發布，範圍落在東半部陸地，之後就要看颱風西偏的程度。

▲氣象署提到，薔琵颱風路徑又比昨晚略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，不過暴風圈籠罩台灣陸地範圍變更廣，也不排除籠罩全台灣。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提到，薔琵颱風路徑又比昨晚略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，不過暴風圈籠罩台灣陸地範圍變更廣，也不排除籠罩全台灣。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
薔琵颱風明天清晨減弱為中颱！風雨影響周五、周六最劇烈

氣象署說，今天受東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面天氣較為不穩定，北部及宜蘭有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率，花蓮地區也有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署提醒，薔琵颱風預估周五清晨會減弱為中度颱風，周五下半天到周六清晨最靠近台灣，周五北部、東北部有陣雨，中部及東部山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，中部及東部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨；周六北部及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部及中部地區有局部短暫陣雨。

▲今天起北部地區受到東北季風影響，雙北、宜蘭地區出現大雨；周五、周六薔琵颱風影響最劇烈，北部、宜蘭及東半部地區注意豪雨以上降雨；周日颱風遠離降雨趨緩。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今天起北部地區受到東北季風影響，雙北、宜蘭地區出現大雨；周五、周六薔琵颱風影響最劇烈，北部、宜蘭及東半部地區注意豪雨以上降雨；周日颱風遠離降雨趨緩。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

更多「薔琵颱風」相關新聞。

相關新聞
張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

...