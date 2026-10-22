我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風路徑更靠近台灣 侯友宜：周五雨量已達停班停課標準

周五市區陣風上看10級 周六風力仍強勁

84座抽水站全面戒備 侯友宜要求晚間8時進駐

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，新北市長侯友宜今（22）日上午主持防颱會議時指出，隨著颱風路徑更靠近台灣本島，對新北市的影響恐比昨日預估更加嚴重，預計周五（23日）清晨至周六（24日）傍晚風雨最為明顯，其中周五部分地區累積雨量預估達350毫米，南側更上看400毫米，已達停班停課雨量標準；此外，市區陣風最高可達10級，郊區陣風上看11級，呼籲市民提前做好防颱準備。侯友宜表示，薔琵颱風目前位於新北市東南方約750公里海面，以每小時13至16公里速度移動，中心最大風速每秒51公尺，七級暴風半徑280公里、十級暴風半徑110公里，雖然強度較昨日略為減弱，但仍屬強烈颱風。中央氣象署已於上午5時30分發布海上颱風警報，預估上午11時30分前後發布陸上颱風警報。侯友宜指出，原先預估颱風周六清晨就會逐漸遠離，但隨著路徑向西修正、更靠近台灣本島，影響時間也隨之拉長，預計從周五清晨至周六傍晚，都是新北市風雨最明顯的時段。侯友宜特別提醒，根據最新雨量預測，周五新北市北側、西側及南側地區累積雨量約達350毫米，部分南側地區甚至上看400毫米，已達停班停課的雨量標準。他強調，「累積雨量350就是我們停班停課的標準值」，且雨勢仍會持續，必須特別留意後續累積雨量帶來的災害風險。侯友宜進一步指出，周六部分地區預估仍有250毫米雨量，南側更可能達300毫米，若連續兩天降雨，累積雨量相當可觀，尤其山區可能出現豪雨及大豪雨，必須嚴防土石流及坡地災害。除了雨勢，侯友宜也提醒，這次颱風帶來的風力較昨日預估更強，周五市區陣風預估達7至9級，部分地區可能增強至8至10級，郊區平均風力達7至9級，陣風更上看11級。即使周六雨量可能略為減少，但風力仍不容小覷，市區陣風仍可達8至10級，郊區陣風最高達11級，顯示颱風對新北市的威脅將持續至周六傍晚，市府各單位必須全面戒備。針對坡地災害，侯友宜點名烏來、坪林、三峽、新店及石碇等5區為重點警戒區域，尤其台9線石碇至坪林、台9甲線新店至烏來等路段，須嚴防坍方及落石。侯友宜要求各區公所提前完成防災整備，若達到預防性撤離條件，不必等到明天，今天就應立即啟動撤離作業。他也呼籲市民配合區公所指示，確保自身安全。此外，北海岸及東北角沿海預估浪高可達6至10公尺，龍洞已出現約3.8公尺長浪。侯友宜提醒，民眾從現在起就應避免前往海邊釣魚、觀浪及從事山區活動，明天更須嚴格禁止，以免發生危險。侯友宜表示，因應颱風可能帶來的強風豪雨，市府已要求各單位加強坡地社區邊坡防護，並針對行道樹、招牌及工地鷹架進行固定，同時提前部署搶災機具與移動式抽水機組。新北市84座抽水站必須完成設備測試及相關整備，今晚8時所有相關人員須全數進駐，確保颱風期間抽水設施正常運作。侯友宜強調，這次強颱「來勢洶洶」，尤其路徑更加靠近台灣北部，可能帶來比原先預估更嚴重的風雨衝擊，市府必須全力備戰，也呼籲市民提高警覺，提前做好各項防颱措施。