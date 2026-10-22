薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）減速逼近，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，明晚至周六清晨（10月23日至10月24日）颱風中心最接近台灣，暴風圈也將籠罩全台，宜蘭、北海岸恐出現12級強陣風，最新風雨預報明天則有17縣市達停班停課標準，《NOWNEWS》也整理薔琵颱風最新路徑、可能登陸地點、風雨影響、停班停課機率等資訊，帶民眾一文掌握颱風最新動態消息。
強烈颱風薔琵，今（22）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方約490公里處，以每小時14轉21公里的速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑150公里。
薔琵路徑明顯西修 不排除登陸宜花
林秉煜指出，薔琵颱風的路徑，在今天上半天的預估相較於前兩天，整體有明顯往西偏移的狀況，颱風本身則是逐漸往北轉向，預估明天下午抵達台灣東方近海，明晚來到東北部海域，明天深夜至周六清晨最接近台灣時，中心距離陸地約80公里左右。
林秉煜說明，由於颱風導引氣流減弱，明天薔琵會進一步減速，甚至出現原地打轉的情況，目前仍不排除颱風中心登陸「宜蘭、北花蓮」的可能；氣象署持續發布陸上颱風警報，今天傍晚台灣本島19縣市都會納入警戒，明天清晨，暴風圈率先接觸花東，明天中午左右，暴風圈籠罩全台。
薔琵明減弱中颱 暴風半徑仍有300公里
颱風強度方面，林秉煜提及，薔琵颱風今天維持強颱，隨著路徑往北，海溫降低、北方乾空氣較多，預估明天會減弱中度颱風，不過七級暴風半徑仍會維持300公里以上，風雨最強的十級暴風半徑為160公里左右，也就是說，颱風最靠近台灣陸地約80公里時，十級暴風半徑可能和宜蘭、東北角接觸。
林秉煜說明，今天晚間起花蓮、宜蘭雨勢將逐漸增加，周五至周六清晨颱風最接近台灣，北部、宜蘭、花蓮及中部山區須慎防局部大雨或豪雨，南部山區也可能出現較大雨勢。
宜蘭、北海岸恐吹12級強陣風 17縣市風雨達停班課標準
風力部分，林秉煜提醒，明天宜蘭、北海岸可能出現12級強陣風，中部沿海、恆春半島、蘭嶼及綠島也須慎防強風，影響範圍可能從沿海、離島擴及內陸平原及都會區，民眾應做好防颱準備。
至於停班停課機率，據氣象署最新「風雨預報」，明（23）日「基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等17縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林秉煜指出，薔琵颱風的路徑，在今天上半天的預估相較於前兩天，整體有明顯往西偏移的狀況，颱風本身則是逐漸往北轉向，預估明天下午抵達台灣東方近海，明晚來到東北部海域，明天深夜至周六清晨最接近台灣時，中心距離陸地約80公里左右。
林秉煜說明，由於颱風導引氣流減弱，明天薔琵會進一步減速，甚至出現原地打轉的情況，目前仍不排除颱風中心登陸「宜蘭、北花蓮」的可能；氣象署持續發布陸上颱風警報，今天傍晚台灣本島19縣市都會納入警戒，明天清晨，暴風圈率先接觸花東，明天中午左右，暴風圈籠罩全台。
颱風強度方面，林秉煜提及，薔琵颱風今天維持強颱，隨著路徑往北，海溫降低、北方乾空氣較多，預估明天會減弱中度颱風，不過七級暴風半徑仍會維持300公里以上，風雨最強的十級暴風半徑為160公里左右，也就是說，颱風最靠近台灣陸地約80公里時，十級暴風半徑可能和宜蘭、東北角接觸。
林秉煜說明，今天晚間起花蓮、宜蘭雨勢將逐漸增加，周五至周六清晨颱風最接近台灣，北部、宜蘭、花蓮及中部山區須慎防局部大雨或豪雨，南部山區也可能出現較大雨勢。
風力部分，林秉煜提醒，明天宜蘭、北海岸可能出現12級強陣風，中部沿海、恆春半島、蘭嶼及綠島也須慎防強風，影響範圍可能從沿海、離島擴及內陸平原及都會區，民眾應做好防颱準備。
至於停班停課機率，據氣象署最新「風雨預報」，明（23）日「基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等17縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
更多「薔琵颱風」相關新聞。