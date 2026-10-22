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中信兄弟今（21）日在台灣大賽第4戰歷經11局苦戰，最終靠著再見安打扳回一城，避免遭到味全龍直落四橫掃。不過本場比賽的先發投手「美美」鄭浩均表現不盡理想，且在第5局遭遇亂流失分退場時，面對走上投手丘換投的投手教練王建民，竟未依慣例將比賽球交給教練，而是直接沮喪地將球用力甩丟出去，隨即低頭走下投手丘。此舉在轉播畫面曝光後，立刻在社群上引起討論與質疑。本場比賽鄭浩均主投4.1局用了79球，被敲出5支安打、送出3次三振與1次保送，失掉4分皆為責失，退場時防禦率高達8.31。眼見場面失控，中信兄弟投手教練王建民隨即走上投手丘準備換投。未料，正處於極度沮喪與自責情緒中的鄭浩均，當下並未雙手或禮貌性地將比賽球交給王建民，而是直接將球向外扔了出去，沒有正眼看向教練。雖然此舉明顯是針對自己表現不佳的宣洩，但在象徵台灣棒球崇高地位的前輩兼教練王建民面前當場摔球，畫面一出立刻在網路上掀起軒然大波。許多球迷紛紛痛批：「在王建民面前耍態度，有沒有搞錯？」、「這種態度王建民脾氣真的太好」、「球威確實不錯，但職業素養跟心態真的要再加強」、「完全沒有團隊意識，不管再沮喪也不能這樣對教練」。這已非鄭浩均今年球季首次因場上與場下態度引發爭議。早在今年5月中旬對戰富邦悍將時，鄭浩均先發僅解決1人次便狂失9分吞敗，退場後卻被轉播鏡頭捕捉到在休息室與隊友有說有笑的畫面，當時引來日職軟銀鷹亞洲區球探代表李杜軒發文重砲抨擊，痛批其「不尊重球迷與場上隊友，在日職應該直接被冰起來」，對比同日挨打落淚致歉的旅日投手徐若熙，態度形成強烈對比，逼得中信球團緊急發聲明向外界致歉。不過上次是被笑遭檢討，這次是過於在乎而做出過激舉動，選手確實也是難做，動輒得咎。事實上，這次場上的舉動和畫面也只是短短幾秒鐘，很難真正理解鄭浩均當時行為的真實含意以及是否對於王建民有不尊重態度，不宜對此有過多臆測。但是職業選手也確實該有一些自覺，知道自己的一舉一動會被放大檢視，也有許多小球迷在關注他，在道德行為和比賽態度上應該要有更多自省，這些小事情都值得球員在這方面有更多學習。畢竟成為一名中職選手，從來不是只要會打球就好。