薔琵颱風來勢洶洶，稍早路徑持續西修，從原本暴風圈籠罩北台灣、宜花地區，到現在可能會籠罩全台灣，不少人都非常關心是否會影響光復連假、10月23日明天會不會停班停課等。《NOWNEWS》特別整理薔琵颱風最新路徑預測、陸上警報時間點、風雨影響、暴風侵襲率以及停班停課機率，帶民眾一文掌握颱風最新動態消息。
薔琵颱風路徑持續西修「仍不排除登陸」！陸警最快中午前後發布
根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在鵝鑾鼻東南東方約560公里之處，以每小時13轉18公里速度，向西北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑300公里，10級風平均暴風半徑150公里，目前依然是強烈颱風。
根據氣象署、各國最新路徑預測，薔琵颱風的路徑比昨天晚上略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，但如果未來路徑持續西偏，仍然是不排除颱風中心登陸台灣。目前氣象署預估首波陸上颱風警報將會在今天中午前後發布，首波警戒範圍為「東半部陸地」，後續看路徑走向，範圍持續擴大。
薔琵颱風周五、周六上午影響最劇烈！北部、東部防強風豪雨
氣象署表示，薔琵颱風預估周五清晨會減弱為中度颱風，周五下半天到周六清晨最靠近台灣，其中包括北部、東北部有陣雨，中部及東部山區局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；周六北部及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部及中部地區有局部短暫陣雨。
氣象專家「吳德榮」則說，周五至週六是防颱關鍵期，受到薔琵颱風環流影響，北部、宜蘭、花蓮及山區必須特別留意強風與大量致災降雨，即使位於背風面的平地，風雨相對較小，仍可能出現強陣風及瞬間大雨。預估要周六下午隨著薔琵颱風遠離，台灣各地風雨才會逐步減緩。
薔琵颱風最新暴風侵襲率！10/23周五停班停課機率分析
根據氣象署早上最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」資料，目前已經有2/3個台灣以上會被薔琵颱風暴風圈掃到，中部以北、宜花東地區機率最高，包括雙北市98%、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的99%、桃園市97%、新竹縣94%、新竹市93%、台東縣86%、綠島地區94%；中部縣市苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣全部都80%以上；南部地區雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市等則是43%至74%不等。
如果按照這樣看來，北部地區、宜花東地區周五停班停課應該基本上確定；中部地區要看風雨預測，也是高機率停班停課；南部地區則是雲林、嘉義縣市有機會，南高屏除非薔琵颱風路徑持續西修，如果暴風圈有籠罩到還是有機會，但一切都要看各縣市政府決策，晚間起民眾更要密切關注颱風消息以及各縣市政府公告，也提前做好防颱準備。
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根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在鵝鑾鼻東南東方約560公里之處，以每小時13轉18公里速度，向西北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑300公里，10級風平均暴風半徑150公里，目前依然是強烈颱風。
根據氣象署、各國最新路徑預測，薔琵颱風的路徑比昨天晚上略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，但如果未來路徑持續西偏，仍然是不排除颱風中心登陸台灣。目前氣象署預估首波陸上颱風警報將會在今天中午前後發布，首波警戒範圍為「東半部陸地」，後續看路徑走向，範圍持續擴大。
氣象署表示，薔琵颱風預估周五清晨會減弱為中度颱風，周五下半天到周六清晨最靠近台灣，其中包括北部、東北部有陣雨，中部及東部山區局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；周六北部及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部及中部地區有局部短暫陣雨。
氣象專家「吳德榮」則說，周五至週六是防颱關鍵期，受到薔琵颱風環流影響，北部、宜蘭、花蓮及山區必須特別留意強風與大量致災降雨，即使位於背風面的平地，風雨相對較小，仍可能出現強陣風及瞬間大雨。預估要周六下午隨著薔琵颱風遠離，台灣各地風雨才會逐步減緩。
根據氣象署早上最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」資料，目前已經有2/3個台灣以上會被薔琵颱風暴風圈掃到，中部以北、宜花東地區機率最高，包括雙北市98%、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的99%、桃園市97%、新竹縣94%、新竹市93%、台東縣86%、綠島地區94%；中部縣市苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣全部都80%以上；南部地區雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市等則是43%至74%不等。
如果按照這樣看來，北部地區、宜花東地區周五停班停課應該基本上確定；中部地區要看風雨預測，也是高機率停班停課；南部地區則是雲林、嘉義縣市有機會，南高屏除非薔琵颱風路徑持續西修，如果暴風圈有籠罩到還是有機會，但一切都要看各縣市政府決策，晚間起民眾更要密切關注颱風消息以及各縣市政府公告，也提前做好防颱準備。
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