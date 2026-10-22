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薔琵颱風路徑持續西修「仍不排除登陸」！陸警最快中午前後發布

7級風平均暴風半徑300公里，10級風平均暴風半徑150公里，目前依然是強烈颱風。

但如果未來路徑持續西偏，仍然是不排除颱風中心登陸台灣。目前氣象署預估首波陸上颱風警報將會在今天中午前後發布

▲根據氣象署、各國最新路徑預測，薔琵颱風的路徑比昨天晚上略有西修，雖然還是以通過台灣東北部海面機率高，但如果未來路徑持續西偏，仍然是不排除颱風中心登陸台灣。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風周五、周六上午影響最劇烈！北部、東部防強風豪雨

薔琵颱風預估周五清晨會減弱為中度颱風，周五下半天到周六清晨最靠近台灣

受到薔琵颱風環流影響，北部、宜蘭、花蓮及山區必須特別留意強風與大量致災降雨

▲北宜地區、中花山區周五風雨最為劇烈，要注意致災性降雨；周六北部地區、中部山區仍有豪大雨發生機率；周日颱風遠離降雨趨緩。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風最新暴風侵襲率！10/23周五停班停課機率分析

目前已經有2/3個台灣以上會被薔琵颱風暴風圈掃到，中部以北、宜花東地區機率最高

北部地區、宜花東地區周五停班停課應該基本上確定；中部地區要看風雨預測，也是高機率停班停課；南部地區則是雲林、嘉義縣市有機會，南高屏除非薔琵颱風路徑持續西修，如果暴風圈有籠罩到還是有機會