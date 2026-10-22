強烈颱風薔琵持續朝台灣靠近，中央氣象署今（22）日上午11時30分發布陸上颱風警報，首波警戒區包括宜蘭、花蓮及台東。氣象署預估，颱風暴風圈明（23）日凌晨至清晨可能接觸花蓮或台東陸地，且中心不排除在台灣東半部海面徘徊、移動不定，使風雨影響時間拉長。最新風雨預報也顯示，明日共有17縣市風力或雨量達停班停課標準，實際是否放假仍由各地方政府決定。《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤10月23日（週五）停班停課最新消息，基北北桃4縣市預計今晚8時共同公布明日停班停課結果。
🟡10月23日（週五）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：尚未宣布停班停課訊息。
新北市：尚未宣布停班停課訊息。
基隆市：尚未宣布停班停課訊息。
桃園市：尚未宣布停班停課訊息。
新竹市：尚未宣布停班停課訊息。
新竹縣：尚未宣布停班停課訊息。
📍中部地區
台中市：尚未宣布停班停課訊息。
苗栗縣：尚未宣布停班停課訊息。
彰化縣：尚未宣布停班停課訊息。
南投縣：尚未宣布停班停課訊息。
雲林縣：尚未宣布停班停課訊息。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布停班停課訊息。
嘉義市：尚未宣布停班停課訊息。
台南市：尚未宣布停班停課訊息。
高雄市：尚未宣布停班停課訊息。
屏東縣：尚未宣布停班停課訊息。
📍東部地區
宜蘭縣：尚未宣布停班停課訊息。
花蓮縣：花蓮縣豐濱鄉22日下午1時起停班停課。
台東縣：蘭嶼、綠島22日下午起停班停課。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布停班停課訊息。
連江縣：尚未宣布停班停課訊息。
金門縣：尚未宣布停班停課訊息。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
薔琵颱風陸警發布！明日17縣市達停班課標準
中央氣象署指出，薔琵颱風今（22）日上午11時位於鵝鑾鼻東南東方約560公里海面，以每小時15轉20公里的速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。
隨著颱風逐漸接近，氣象署已針對宜蘭、花蓮及台東發布陸上警報，預估暴風圈將於明日凌晨至清晨接觸東部陸地，今晚北部及東半部的降雨將逐漸增加，大台北山區與宜蘭山區可能出現局部大雨。到了周五至周六，隨著颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭、中部山區及花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨。
氣象署也提醒，薔琵的移動路徑仍可能影響各地風雨持續時間，颱風中心不排除在台灣東半部海面打轉或出現明顯晃動，讓風雨影響不只集中在短時間內，北台灣、宜蘭及中部山區尤其要注意後續降雨變化。
根據中央氣象署今日上午10時公布的最新風雨預報，明（23）日共有17個縣市的雨量或風力預測達到停班停課標準，範圍涵蓋基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣及澎湖縣，但是否停班停課仍須由各縣市政府決定。
🟡台灣停班停課標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
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📍北部地區
台北市：尚未宣布停班停課訊息。
新北市：尚未宣布停班停課訊息。
基隆市：尚未宣布停班停課訊息。
桃園市：尚未宣布停班停課訊息。
新竹市：尚未宣布停班停課訊息。
新竹縣：尚未宣布停班停課訊息。
📍中部地區
台中市：尚未宣布停班停課訊息。
苗栗縣：尚未宣布停班停課訊息。
彰化縣：尚未宣布停班停課訊息。
南投縣：尚未宣布停班停課訊息。
雲林縣：尚未宣布停班停課訊息。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布停班停課訊息。
嘉義市：尚未宣布停班停課訊息。
台南市：尚未宣布停班停課訊息。
高雄市：尚未宣布停班停課訊息。
屏東縣：尚未宣布停班停課訊息。
📍東部地區
宜蘭縣：尚未宣布停班停課訊息。
花蓮縣：花蓮縣豐濱鄉22日下午1時起停班停課。
台東縣：蘭嶼、綠島22日下午起停班停課。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布停班停課訊息。
連江縣：尚未宣布停班停課訊息。
金門縣：尚未宣布停班停課訊息。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
薔琵颱風陸警發布！明日17縣市達停班課標準
中央氣象署指出，薔琵颱風今（22）日上午11時位於鵝鑾鼻東南東方約560公里海面，以每小時15轉20公里的速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。
隨著颱風逐漸接近，氣象署已針對宜蘭、花蓮及台東發布陸上警報，預估暴風圈將於明日凌晨至清晨接觸東部陸地，今晚北部及東半部的降雨將逐漸增加，大台北山區與宜蘭山區可能出現局部大雨。到了周五至周六，隨著颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭、中部山區及花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨。
根據中央氣象署今日上午10時公布的最新風雨預報，明（23）日共有17個縣市的雨量或風力預測達到停班停課標準，範圍涵蓋基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣及澎湖縣，但是否停班停課仍須由各縣市政府決定。
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。