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▲網紅Jerry21日傍晚就已按耐不住，直接精心打扮成主角小傑的「大傑」狀態現身麥當勞。（圖／翻攝Threads@Gorilla66678）

▲網Cos成「大傑」，並對店員大喊要獵人套餐。（圖／翻攝YT@Gorilla66678）

▲「大傑」Jerry太早前往麥當勞撲空，落寞坐在外面。（圖／翻攝Threads@Gorilla66678）

麥當勞獵人卡在開賣前就已造成台灣社群大轟動，21日晚間麥當勞官方更宣布加碼抽100套內含全套24+1張卡片《獵人卡片收藏冊》，沒想到還有網紅直接Cos成「大傑」，衝到麥當勞門市點餐，但店員「神回1句」更讓大批網友笑翻。麥當勞聯名日本動漫神作《HUNTER×HUNTER獵人》，將在10月23日至11月12日（或售完為止），推出角色卡盲包，一共有經典角色24款＋1隱藏版共25張卡片，只要民眾前往麥當勞門市或用得來速購買任何食物（不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可買到「《獵人》角色盲卡包」。沒想到21日傍晚，網紅「大猩猩動物園」Jerry就已經按耐不住，直接精心打扮成主角小傑的「大傑」狀態，一柱擎天的黑髮超顯眼，因為身體變化而顯得略小的衣服與褲子也都神還原。隨後Jerry也直接穿著這身大傑裝扮，前往麥當勞門市與店員點餐：「啊啊啊啊～我要一個大麥克加點獵人套餐」，沒想到下一秒店員只是淡淡地回應：「那個後天才有哦」。最後Jerry的同行夥伴也拍下他坐在麥當勞門市外落寞的神情，影片加上照片直接笑翻上萬名獵人粉絲，紛紛笑稱「這個才是該拿到卡包的網紅啦」、「超熱血欸，快笑死」、「店員淡定回你，超好笑」、「哥們，太急了 ，後天再扮一次」。