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美國總統大選倒數兩周的時間，部分州已陸續展開現場提早投票以及郵寄投票作業，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，進入最後倒數階段，各家民調也陸續出爐。本次美國總統大選最為關鍵的七個搖擺州，分別是賓夕法尼亞州、密西根州、亞利桑那州、北卡羅萊納州、威斯康辛州、喬治亞州、內華達州。原先呈現落後的川普，進入10月份後開始急起直追，近期似乎即將上演十月驚奇逆轉，在部分民調中，搖擺州領先數彎道超車賀錦麗，各方關注能否上演逆襲。隨著選戰腳步逼近，《NOWnews今日新聞》將為您每日不斷更新至大選前，各單位陸續釋出的七大關鍵搖擺州民調，以及媒體的民調模型統整，掌握即時選戰動態。錫耶納學院：賀錦麗50%、川普47% (10/7-10/10)晨間諮詢(Morning Consult)：賀錦麗49%、川普48% (10/6-10/15)特拉法加集團(Trafalgar Group)：川普46%、賀錦麗43% (10/17-10/19)華盛頓郵報/喬治梅森大學沙爾學院(Schar School)：賀錦麗49%、川普47%(9/30-10/15)國會山報/愛默生學院(Emerson College)：川普49%、賀錦麗48% (10/5-10/8)美國廣播公司(ABC)/FiveThirtyEight：川普47.9%、賀錦麗47.6% (民調模型平均至10/21)真清晰政治(RealClearPolitics)：川普47.9%、賀錦麗47.1% (民調模型平均至10/21)國會山報/愛默生學院(Emerson College)：川普49%、賀錦麗49% (10/5-10/8)晨間諮詢(Morning Consult)：賀錦麗49%、川普47% (10/6-10/15)華盛頓郵報/喬治梅森大學沙爾學院(Schar School)：賀錦麗49%、川普47%(9/30-10/15)美國廣播公司(ABC)/FiveThirtyEight：賀錦麗47.5%、川普47.3% (民調模型平均至10/21)真清晰政治(RealClearPolitics)：川普48.4%、賀錦麗47.2% (民調模型平均至10/21)錫耶納學院：川普51%、賀錦麗46% (10/7-10/10)華盛頓郵報/喬治梅森大學沙爾學院(Schar School)：川普49%、賀錦麗46% (9/30-10/15)國會山報/愛默生學院(Emerson College)：川普49%、賀錦麗47% (10/5-10/8)晨間諮詢(Morning Consult)：賀錦麗49%、川普48% (10/6-10/15)美國廣播公司(ABC)/FiveThirtyEight：川普48.7%、賀錦麗46.7% (民調模型平均至10/21)真清晰政治(RealClearPolitics)：川普49.1%、賀錦麗47.3% (民調模型平均至10/21)國會山報/愛默生學院(Emerson College)：川普49%、賀錦麗48% (10/5-10/8)晨間諮詢(Morning Consult)：川普49%、賀錦麗48% (10/6-10/15)華盛頓郵報/喬治梅森大學沙爾學院(Schar School)：川普50%、賀錦麗47% (9/30-10/15)特拉法加集團(Trafalgar Group)：川普47%、賀錦麗45% (10/10-10/13)美國廣播公司(ABC)/FiveThirtyEight：川普48.2%、賀錦麗47.3% (民調模型平均至10/21)真清晰政治(RealClearPolitics)：川普48.4%、賀錦麗47.9% (民調模型平均至10/21)國會山報/愛默生學院(Emerson College)：川普49%、賀錦麗49% (10/5-10/8)晨間諮詢(Morning Consult)：川普48%、賀錦麗47% (10/6-10/15)華盛頓郵報/喬治梅森大學沙爾學院(Schar School)：賀錦麗50%、川普47% (9/30-10/15)美國廣播公司(ABC)/FiveThirtyEight：賀錦麗47.9%、川普47.6% (民調模型平均至10/21)真清晰政治(RealClearPolitics)：川普48.3%、賀錦麗47.9% (民調模型平均至10/21)華盛頓郵報/喬治梅森大學沙爾學院(Schar School)：賀錦麗51%、川普47% (9/30-10/15)國會山報/愛默生學院(Emerson College)：川普49%、賀錦麗48% (10/5-10/8)晨間諮詢(Morning Consult)：川普49%、賀錦麗48% (10/6-10/15)特拉法加集團(Trafalgar Group)：川普46%、賀錦麗45% (10/7-10/8)美國廣播公司(ABC)/FiveThirtyEight：川普48.6%、賀錦麗47.1% (民調模型平均至10/21)真清晰政治(RealClearPolitics)：川普48.8%、賀錦麗47.0% (民調模型平均至10/21)華盛頓郵報/喬治梅森大學沙爾學院(Schar School)：川普48%、賀錦麗48% (9/30-10/15)國會山報/愛默生學院(Emerson College)：賀錦麗48%、川普47% (10/5-10/8)晨間諮詢(Morning Consult)：賀錦麗49%、川普45% (10/6-10/15)特拉法加集團(Trafalgar Group)：賀錦麗46%、川普45% (10/7-10/8)美國廣播公司(ABC)/FiveThirtyEight：賀錦麗47.5%、川普47.2% (民調模型平均至10/21)真清晰政治(RealClearPolitics)：川普47.6%、賀錦麗46.9% (民調模型平均至10/21)