我是廣告 請繼續往下閱讀

供應鏈近期傳出碳化矽（SiC）6吋基板新產能大量開出，供過於求，使得報價逐季呈現跳水，價格崩盤讓多數業者賠錢銷售。對此，半導體分析師陸行之今（22）日表示，若歐美電動車市場需求無法見到大爆發，SiC供過於求不改善，價格持續大幅壓低，相關設備產業鏈也將在1年內大砍單。陸行之表示，之前曾分析SIC 碳化矽/硅可能供過於求，美國碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed獲利展望太差，財務結構不佳，可能快撐不住。但最近該公司拿了美國補助7.5美元，換算成新台幣約241億元，另有7.5億美元基金融資，判斷「應該還可以撐久一點，不會馬上進入破產保護」。陸行之表示，如果歐美電動車市場需求無法大爆發，SiC的供過於求不改善，價格持續大幅下跌，市場價格大概要到中國廠商的現金成本價格才會止跌。Wolfspeed現金成本價又比中國廠商高出一截，所以目前已經賣在現金成本價格之下，更是直說此狀況「與LED產業好像，像歷史重演」。同時，陸行之指出，以目前Wolfspeed每季度虧1.5億美元，資本開支超過5億美元來看，美國補助及融資的15億美元，應該在1年內就消耗殆盡，對當初加碼投資的半導體整合元件製造廠意法半導體（STMicroelectronics）、 美國半導體供應商安森美（Onsemi ）應該也好不到哪裡去。陸行之表示，若Wolfspeed將SiC基板賣到現金成本價格之下，大膽估計該公司1年內將大幅降低季度資本開支，大減產及裁員來保護現金流，不知那些公司是碳化矽/硅基板的設備產業鏈，估計一年內即將看到大砍單？但SIC基板要是跌到現金成本價，對於逆變器，電動車廠而言，都有大幅降成本的效益。