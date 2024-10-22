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▲而如今許多台灣球迷最想看到的，就是洋基與道奇的2大豪門正面碰頭，「法官」Aaron Judge與大谷翔平的對決，勢必對於票房以及全球的收視率來看，能夠帶來相當正面的影響。（圖／翻攝自MLB官方X）

▲今年的美國職棒大聯盟，敲出54轟的洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和敲出58轟的紐約洋基重砲Aaron Judge，皆已晉級世界大賽。道奇隊和洋基隊將在世界大賽中第12次相遇，兩位50轟打者正面對決寫下聯盟歷史，也受到外界的熱烈期待。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊和大谷翔平闖進世界大賽，這是人們對他們這一季的最低標準，從那一份10年7億美元（約新台幣220億元）合約後，至少闖出國聯戰區就是他們必須要達到的目標，而他們也做到了。（圖／美聯社／達志影像）

▲在大谷翔平加入之後，洛杉磯道奇隊從季後賽一輪遊隊伍變身成國聯冠軍，他給予這支球隊帶來的戰力補強是難以估量的。（圖／美聯社／達志影像）

兩聯盟冠軍戰，紐約洋基先以4勝1敗解決克里夫蘭守護者，洛杉磯道奇接著以4勝2敗打下紐約大都會，洋基與道奇將在美國時間10月25日起的世界大賽中交手，兩大強權前次爭冠是在1981年，當年由道奇以4勝2敗奪冠，但過去11次在世界大賽中交戰，洋基奪得8冠。而道奇隊大谷翔平、洋基隊「法官」Aaron Judge其中一人將成為史上第13位在同一年拿下年度MVP、又贏得冠軍戒指的選手。當洋基、道奇先後取得世界大賽門票，所謂的「史上最強對決」的說法就一直充斥在所有的媒體、社群網路和公眾論壇中，這裡的對決當然是這兩支球季最多勝球隊必須分出勝負，也可以是全球棒球圈中最出名的兩支豪門軍團間的交戰，更是美職歷史最具傳統球隊間的競逐，但相信更多的關注是集中在大谷翔平與Aaron Judge之間。沒有意外的話，兩人都是今年的年度MVP。滿30歲的這一年，大谷翔平雖然無法上場投球，但他除了敲出生涯最多的單季54支全壘打，還完成59次盜壘成功，「50轟50盜」不只前無古人，甚至可能後無來者。而Judge則是以58支全壘打、144打點、133次四壞球、0.458上壘率和0.701長打率領先所有大聯盟選手。兩人之間不存在「該誰拿」、「誰比較適合奪冠」這類論調。大谷翔平在天使隊待了6年，沒有任何季後賽經驗，Judge雖然在2016年就打過季後賽，在他穿著經典條紋球衣的期間，洋基只有兩年與季後賽無緣，但打進世界大賽也是第一次。彷彿是棒球之神寫下的劇本，世界大賽史上，過去從未有過交戰兩隊中都存在著單季50轟的打者，而他們兩人其中一位將會加入某個俱樂部，寫下新紀錄。自1969年的分區時代開始，55年間一共有12位選手在同一年拿下年度MVP與世界大賽冠軍戒指，最近一位是大谷目前的隊友Mookie Betts，他在2018年幫助紅襪隊贏得世界大賽冠軍，季後又獲選美聯年度MVP。其他11人分別是2017年太空人隊Jose Altuve、2016年小熊隊Kris Bryant、2012年巨人隊Buster Posey、1988年道奇隊Kirk Gibson、1984年老虎隊Willie Hernandez、1983年金鶯隊Cal Ripken Jr.、1980年費城人隊Mike Schmidt、1979年海盜隊Willie Stargell、1976與1975年紅人隊Joe Morgan、1973年運動家隊Reggie Jackson，以及1970年金鶯隊Boog Powell。大谷、法官其中一人將加入「年度MVP奪冠」俱樂部，值得一提的是，歷史上拿下年度MVP的選手中，又贏得世界大賽MVP的，只發生在1973、79和80年，兩位準年度MVP也可以挑戰成為第4人。去年11月首度以自由球員身份造訪道奇球場之前，大谷翔平選手生涯已經斬獲許許多多的成就，包括在天使隊時期兩度奪下美聯年度MVP，以及在去年3月帶領「侍JAPAN」日本國家隊重奪世界棒球經典賽冠軍。更早之前，他在赴美前一年的2016年幫助日本火腿奪得日本職棒年度總冠軍，自已還拿下太平洋聯盟年度MVP。除了這些大成就外，大谷從日本到美國，創造歷史與締造紀錄的過程從未斷過，在尚未簽下新約之前，你說他還少了什麼呢？幾乎所有人都能想到的當然是「世界大賽冠軍」，他需要再拿一枚冠軍戒指，讓人生成就更加完美無缺。以自由身來到道奇球場時，道奇隊在大螢幕上透出歡迎他的字眼與畫面，球團人員鉅細靡遺地向他介紹包括小聯盟體系在內的球隊各方面組織，而最引起大谷注意的是球隊宣傳介紹中最簡單扼要的部分：每年都有機會打入季後賽，並且有機會贏得世界大賽冠軍。道奇棒球營運總裁Andrew Friedman特別強調，期待大谷幫助球隊打進世界大賽，「這正是我們去年 12 月與他會面時所談論的內容。在第一年挑戰這個目標，而最終目標就在眼前，這對每個人來說都是非常特別的。」但身為道奇隊成員之一，大谷翔平卻還是做到別人辦不到，甚至也沒人能夠想到有機會完成的事。原本他這一季不能投球，所以人對於他的表現大概不會想太多，卻沒想到大谷今年整個跑開來，盜壘企圖心高、成功率高得嚇人，最終完成前人辦不到的單季「50轟50盜」，刷出人生成就的新高度。但無論如何，最重要的目標還是「奪冠」。「我們的目標就是能夠走到這一步，」贏得國聯冠軍之後，大谷透過翻譯Will Ireton說，「在簽約時就想像著自己能夠走到了這一步。我要強調的是，透過團隊的努力能夠在這樣的舞台上表現，雖然所有比賽都非常艱難，但我依然很開心我們正處於這個階段。」國聯冠軍戰第6場，大谷翔平突然更改出場曲，當1局下他做為開路先鋒登場時，道奇球場上響起加拿大歌手麥可布雷（Michael Bublé）的名曲《Feeling Good》，讓人大感意外，此曲似乎也帶來好運，道奇最終順利挺進世界大賽。《Feeling Good》已經是傳頌多年的名曲，在其官方YouTube頻道上，已有多達2.5億的觀看數，日本球迷更不陌生，不只是經典電影《令人討厭的松子的一生》中的插曲，日職日本火腿強打万波中正也是以此做為出場音樂。大谷這次更換出場曲，《Feeling Good》的YouTube畫面下方很快就多出不少留言，幾乎全都是因為大谷翔平而來。大谷自從季初的韓國海外賽返美後，就以美國饒舌歌手費艾斯可的《The Show Goes On》做為出場曲，一整年都沒有更動，這一次突然換歌，大谷在賽後記者會中被問到時，只說：「選擇這首曲子是因為感覺很好。」大聯盟官方在上周四公布一項數據，10月11日舉行的國聯分區系列賽第5戰道奇對教士之戰，在日本吸引了平均1290萬的觀看數，輕鬆超越美國的750萬，寫下日本的大聯盟季後賽新高。這一戰在有多達19.2%的日本家庭觀看，即便開打的時間是在日本周六上午9點，但收視人數竟然與美國黃金時段播出《Monday Night Football》相當。這系列賽首戰在日本就有平均910萬的觀看數，足足是美國的3倍，日本的家庭收視率就已經達到13.6%，這個數字已經跟2019年鈴木一朗的引退賽差不多了。這絕對是讓人覺得不可思議的事，一方面美國人口幾乎是日本的3倍，而美國西岸與日本有16小時的時差，當美西在夜晚黃金時段開戰時，日本往往是必須上班、上課的一大早。會有如此驚人的成果，一方面除了是因為大谷翔平首度在大聯盟季後賽登場，也包括這系列還有山本由伸、達比修有和松井裕樹等日籍選手。道奇與大都會的國聯冠軍系列賽雖然已經結束，收視數據仍待公布，但在日本的收視狀況絕對可觀。其實今年在美國的大聯盟季後賽收視已有明顯成長，即將開打的「道奇vs.洋基」世界大賽就可望擺脫近年來收視率不振的局面，去年「遊騎兵vs.響尾蛇」的世界大賽，FOX收視率4.7、平均每場908.2萬觀看數都寫下本世紀新低，今年的世界大賽被看好有機會挑戰2004年平均每場2539萬觀看數的本世紀最佳紀錄。