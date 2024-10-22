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▲44歲資深左投Rich Hill領軍美國隊出征世界棒球12強。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球12強將於11月9日正式開打，美國隊今（22）日公布28人名單，本次名單有15名投手與13名野手，入選球員均來自大聯盟40人名單之外，美國隊陣中兼具年輕潛力與經驗老將，包含44歲大聯盟資深老將Rich Hill、百大新秀Carson Williams，以及曾經旅台效力中職樂天桃猿的狂威。投手陣容部分，44歲老將左投Rich Hill格外引人注目。Hill曾效力於紅襪等多支大聯盟球隊，職業生涯累積90勝74敗，防禦率4.01，本季在大聯盟仍有出賽記錄。此外，曾效力橫濱DeNA並在墨西哥聯盟打球的36歲投手Spencer Patton，以及參加過2021年東京奧運的左投Anthony Gose也名列其中。在野手方面，曾與大谷翔平搭檔過的前天使捕手Chris Okey（現為道奇3A球員）也入選，而備受關注的全美百大新秀排名第4的21歲遊擊手Carson Williams（光芒2A）也在名單之中。此次美國隊也徵召前中職樂天桃猿洋投手Dylan Covey（中文名：狂威）。狂威在2022年效力樂天時繳出13勝6敗，防禦率3.47的亮眼成績，後來與道奇簽下小聯盟約並轉戰費城人隊，重回大聯盟。本屆12強美國隊被分入A組，與墨西哥、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬及波多黎各同組，前2名將晉級於東京巨蛋舉行的超級循環賽。曾在東京奧運帶隊奪得銀牌的名教頭Mike Scioscia再度執掌兵符，他表示：「我們的球隊結合了潛力年輕選手與實力強大的資深球員，期待在賽場上與世界各國的強隊一較高下。」