潭美颱風今（22）日凌晨生成， 預估會往西北西至偏西方向移動，直接侵襲臺灣的機會降低，不過明（23）日起開始受到潭美颱風影響，北部、東北部除了先轉變為陰雨天氣外，還會有顯著降溫機會，接著週四（24）日颱風距離台灣最近，猛烈雨勢在週四、週五（24日至25日）侵襲北部、東半部地區，並且在大臺北東側、東半部地區至恆春半島都有較明顯雨勢機會，可能有局部豪大雨。
潭美颱風路徑收斂，侵襲臺灣的機會降低
「天氣風險 WeatherRisk」天氣粉專預報指出，今（22）日凌晨在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓增強為颱風，是今年第20號颱風「潭美」，目前的預測趨勢相較過去幾天已經收斂許多，大致會往西北西至偏西方向移動，可能在週四到週五（24日、25日）通過菲律賓呂宋島後進入南海，再持續往西朝海南島方向移動，直接侵襲臺灣的機會降低，但仍然要注意間接的影響。
尤其是週三到週五（23日至25日）沿海的強風浪及長浪仍然會相當明顯，另外週三晚起到週四在大臺北、東半部地區要注意降雨狀況。
潭美颱風風雨從週三開始，北部、東北部留意雨勢
今（22）日東北季風逐漸增強，迎風面桃園以北、東半部地區天氣又會逐漸轉陰霾，並且有局部短暫雨發生的機會，基隆北海岸、宜蘭等雨勢相對會比較明顯。中南部地區天氣不受影響，大致仍維持多雲到晴，氣溫方面涼冷空氣南下較慢，今天還沒有明顯變化，因此各地早晚期間雖然偏涼，不過白天時段、尤其是中午前後感受依然是相當暖熱的。
週三（23日）東北季風持續影響，而且隨著潭美颱風逐漸接近菲律賓，臺灣附近的氣壓梯度力增大，迎風面以及各沿海地區的風勢將進一步增強，臺南以北、東半部的沿海都有強陣風發生機會，如果有易受風力影響的物品放在戶外，務必要多加留意。
在降雨方面，由於水氣將逐漸增多，預估北部、東半部地區都會是陰雨天氣，並且在東北部可能會有較明顯的持續性雨勢。除了降雨，氣溫也將明顯轉涼，尤其北部、東北部會有顯著降溫機會，全天氣溫降至22-25度，中南部早晚低溫也會降到22-24度，白天高溫沒有明顯變化。
潭美颱風週四離台灣最近！週四、週五風雨最大
「天氣風險 WeatherRisk」提醒，週四（24日）潭美颱風逐漸通過菲律賓呂宋島，此時距離臺灣最近，雖然沒有直接侵襲，但外圍環流帶來豐沛水氣，配合東北季風，北部、東半部地區持續陰雨天氣，並且在大臺北東側、東半部地區至恆春半島都有較明顯雨勢機會，可能有局部豪大雨，連日降雨下行經山區或山坡地要留意邊坡狀況。
中南部平地區域雖然也會轉為多雲或陰天，但降雨要在山區附近才有較高機會，尤其是山脈稜線附近，也可能會有較明顯雨勢，山區的天氣會比平地要來得惡劣許多、風勢也會相當強烈，如果近幾天有安排登山活動，建議取消或改期。
週五（25日）颱風穿越呂宋島進入南海後進入遠離階段，東北季風也剛好減弱，因此整體環境轉為偏東風，大臺北東側、東半部地區仍有局部短暫陣雨，但各地風雨在下半天後都有明顯緩和的機會。西半部地區天氣持續穩定，山區零星短暫雨。週末期間颱風持續遠離，臺灣附近為偏東至東北風環境，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部午後有局部短暫陣雨機會。
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「天氣風險 WeatherRisk」天氣粉專預報指出，今（22）日凌晨在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓增強為颱風，是今年第20號颱風「潭美」，目前的預測趨勢相較過去幾天已經收斂許多，大致會往西北西至偏西方向移動，可能在週四到週五（24日、25日）通過菲律賓呂宋島後進入南海，再持續往西朝海南島方向移動，直接侵襲臺灣的機會降低，但仍然要注意間接的影響。
尤其是週三到週五（23日至25日）沿海的強風浪及長浪仍然會相當明顯，另外週三晚起到週四在大臺北、東半部地區要注意降雨狀況。
潭美颱風風雨從週三開始，北部、東北部留意雨勢
今（22）日東北季風逐漸增強，迎風面桃園以北、東半部地區天氣又會逐漸轉陰霾，並且有局部短暫雨發生的機會，基隆北海岸、宜蘭等雨勢相對會比較明顯。中南部地區天氣不受影響，大致仍維持多雲到晴，氣溫方面涼冷空氣南下較慢，今天還沒有明顯變化，因此各地早晚期間雖然偏涼，不過白天時段、尤其是中午前後感受依然是相當暖熱的。
週三（23日）東北季風持續影響，而且隨著潭美颱風逐漸接近菲律賓，臺灣附近的氣壓梯度力增大，迎風面以及各沿海地區的風勢將進一步增強，臺南以北、東半部的沿海都有強陣風發生機會，如果有易受風力影響的物品放在戶外，務必要多加留意。
在降雨方面，由於水氣將逐漸增多，預估北部、東半部地區都會是陰雨天氣，並且在東北部可能會有較明顯的持續性雨勢。除了降雨，氣溫也將明顯轉涼，尤其北部、東北部會有顯著降溫機會，全天氣溫降至22-25度，中南部早晚低溫也會降到22-24度，白天高溫沒有明顯變化。
潭美颱風週四離台灣最近！週四、週五風雨最大
「天氣風險 WeatherRisk」提醒，週四（24日）潭美颱風逐漸通過菲律賓呂宋島，此時距離臺灣最近，雖然沒有直接侵襲，但外圍環流帶來豐沛水氣，配合東北季風，北部、東半部地區持續陰雨天氣，並且在大臺北東側、東半部地區至恆春半島都有較明顯雨勢機會，可能有局部豪大雨，連日降雨下行經山區或山坡地要留意邊坡狀況。
中南部平地區域雖然也會轉為多雲或陰天，但降雨要在山區附近才有較高機會，尤其是山脈稜線附近，也可能會有較明顯雨勢，山區的天氣會比平地要來得惡劣許多、風勢也會相當強烈，如果近幾天有安排登山活動，建議取消或改期。
週五（25日）颱風穿越呂宋島進入南海後進入遠離階段，東北季風也剛好減弱，因此整體環境轉為偏東風，大臺北東側、東半部地區仍有局部短暫陣雨，但各地風雨在下半天後都有明顯緩和的機會。西半部地區天氣持續穩定，山區零星短暫雨。週末期間颱風持續遠離，臺灣附近為偏東至東北風環境，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部午後有局部短暫陣雨機會。