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鴻海大吃AI商機，今（22）日股價也逆勢走高。不僅是投資人買單，連外資也看好鴻海後市表現。美系外資將鴻海列為第四季投資首選，並且將目標價定為270元，以昨（21）日收盤價210元來看，潛在上漲空間將近3成。美系外資指出，MSCI 亞太地區（日本除外）高股息指數在今年第三季的表現略遜於MSCI亞太（日本除外）指數，但分析師繼續看到未來的潛力。不過美國總統大選步入最後衝刺階段，由於不確定性極高，以及全球貨幣寬鬆週期可能會更加關注股息收益率，因此美系外資建議平衡和靈活的策略投資者用股息收入來補充他們的投資組合。而第四季對於亞太地區（日本除外）高股息「信念名單」，是以華爾街銀行在12個月的前瞻性基礎上，以分析師評為增持或同等權重的股票、股息削減風險低、市值超過20億美元等標準進行篩選，看好台灣、中國與香港等地10檔潛力股。其中美系外資將鴻海列為首選，認為鴻海是「被低估的人工智慧遊戲」，並預計它今年將擁有「強勁的人工智慧伺服器銷售和穩定的消費者業務」。預計iPhone換機需求將在2025年和2026年推動鴻海的消費業務，而iPhone組裝收入將持續，因此，將其未來12個月目標價上調至270元，以昨日收盤價210元來看，鴻海潛在上漲空間將近3成。鴻海今日股價逆勢走高，以211元開出，午盤來到今日最高點216元、上漲6元。觀察鴻海今年走勢非常強勁，累計上漲111元或105.71%。不過有分析師表示，儘管今年漲幅近1倍，但鴻海在 Apple的穩健部位和AI伺服器收入增長潛力仍然被市場低估。董事長劉揚偉先前在鴻海科技日時表示，鴻海將會是全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器的供應商，同時規劃在墨西哥打造全球最大的GB200 AI伺服器工廠，搶食主權伺服器商機，另外，鴻海持續朝2025年拿下全球電動車市占率5%的目標邁進。鴻海9月營收為新台幣7330億元，月增33.69%、年增10.9%，創歷年同期次高，主受惠消費智能產品強勁成長。第三季營收為新台幣1.85兆元，創單季新高，季增19.46%、年增20.15%，表現優於預期。蘋果iPhone 16系列新機上市，最大組裝廠鴻海強調，下半年消費智能產品部門表現將較去年同期成長，並不看淡。