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▲爭鮮gogo外帶「香蒜鮭魚軍艦雙享買一送一」！鮭魚壽司一貫10元；指定餐盒2盒200元。（圖／翻攝自爭鮮官網）

▲藏壽司多達5款鮭魚「每貫20元」好便宜，十週年慶不抽扭蛋號召「疊疊樂挑戰」，10盤抽500元商品抵用券、20盤抽TSUM TSUM立體拼圖、50盤要送10張「台北東京」來回機票。（圖／藏壽司提供）

鮭魚控衝一波壽司優惠了！爭鮮迴轉壽司超狂「爭鮮gogo買一送一」大放送，一整盒6貫「香蒜鮭魚軍艦雙享」直接買一送一，相當於鮭魚壽司一貫才10元；還有「指定餐盒2盒200元」爽吃鮭魚、鮪魚、鮮蝦都好划算。藏壽司十週年慶不抽扭蛋今（22）日起改玩「疊疊樂挑戰」，10盤就抽100名「500元商品抵用券」、20盤有機會拿「TSUM TSUM立體拼圖」、50盤要送出最大獎10張「台北東京」來回機票一次整理。鮭魚控真的會瘋掉！主打外帶服務的爭鮮gogo超狂「買一送一」大放送，即日起至10月31日，一整盒6貫「香蒜鮭魚軍艦雙享」直接買一送一，相當於鮭魚壽司買6送6，一盒原價120元，換算下來等於鮭魚壽司一貫才10元，真的太划算了啊。提醒大家，此活動限定門市不適用外送平台，以門市販售商品為準。另外，爭鮮gogo還有常態優惠「指定餐盒2盒200元」、3盒300元可以此類推，爽吃一整盒指定商品有6貫鮭魚壽司、或鮭魚鮪魚雙享、鮭魚鮮蝦都好划算，幫大家試算一貫壽司也只要16.6元，小資族月底飽餐一頓好省錢；業者還偷偷透露，優惠活動可是會不定時更換指定餐盒，不怕吃膩耶。提醒大家，限爭鮮gogo門市販售（無迴台座位）；附近找不到可以上官網查詢門市位置再出發。十週年慶不抽扭蛋，今10月22日至11月24日「疊疊樂挑戰」，至全台藏壽司消費達指定目標盤數後拍照，完成社群指定任務、填寫表單上傳就能參加超值好禮抽獎。「疊盤達成10盤」抽藏壽司500元商品抵用券（共100名）、「疊盤達成20盤」抽TSUM TSUM立體拼圖（每組3入，共100名）、「疊盤達成50盤」抽最大獎「台北東京」來回機票（1年期票，共10名）。業者透露，成功「疊盤達成50盤」者，獎項會先從50盤門檻開始抽，未抽中將自動進入20盤抽獎名單，以此類推；若已抽中50盤的最大獎「台北東京」來回機票，將不會再抽20盤及10盤獎項，抽獎機會多多。