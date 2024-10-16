藏壽司歡慶來台十週年！10月開吃「鮭耀十年」秋季新菜，多達5款鮭魚「每貫20元」好便宜；週年慶不抽扭蛋，全台店舖10月22日開跑「疊疊樂挑戰」，10盤就抽100名「500元商品抵用券」、20盤有機會拿「TSUM TSUM立體拼圖」、50盤要送出最大獎10張「台北東京」來回機票，規則一次看。壽司郎今（16）日起期間限定「嚴選食材祭」，開吃螢烏賊、蒸煮鮑魚及海膽4種海鮮海苔包，還有壽司版大阪燒。
📌藏壽司鮭魚一貫20元！週年慶不抽扭蛋「盤子疊疊樂」送10張東京來回機票
藏壽司自2014年開出台灣一號店松江南京店，歡慶來台十週年開吃「鮭耀十年」系列，包括奶油乳酪鮭魚、炙烤明太子鮭魚、炙烤照燒鮭魚、炙烤起司鮭魚、明太子醃漬長鰭鮪魚，大推國人最愛的鮭魚壽司多達5款「每貫只要20元」最便宜，再推薦饕客「生鮭魚脂」、「柚子蘿蔔泥蒲燒鮭魚(一貫)」等口味。
十週年慶不抽扭蛋，號召大家10月22日至11月24日來「疊疊樂挑戰」，至全台藏壽司消費達指定目標盤數後拍照，並追蹤台灣藏壽司Facebook或Instagram粉絲專頁，於指定貼文按讚、留下對藏壽司祝福的話並@標記2位好友，最後填寫Google表單上傳達成照，就能參加超值好禮抽獎。「疊盤達成10盤」抽藏壽司500元商品抵用券（共100名）、「疊盤達成20盤」抽TSUM TSUM立體拼圖（每組3入，共100名）、「疊盤達成50盤」抽最大獎「台北東京」來回機票（1年期票，共10名）。
而且一次挑戰衝到「疊盤達成50盤」者，獎項會先從50盤門檻開始抽，未抽中將自動進入20盤抽獎名單，以此類推；若已抽中50盤的最大獎「台北東京」來回機票，將不會再抽20盤及10盤獎項。
📌壽司郎「嚴選食材祭」開吃螢烏賊、壽司版大阪燒
台灣壽司郎10月16日至11月3日則開吃期間限定「嚴選食材祭」，推薦富山縣產的「螢烏賊豪華拼盤」，一盤享受活體醬油醃漬搭配蔥花、水煮搭配生薑泥、及酥炸三吃；「海鮮黃金4種海苔包」豪邁放入蒸煮鮑魚、松前漬、鮭魚卵及海膽；愛媛縣名物「炙燒照燒白帶魚」；竟然還創新開吃海鮮壽司版大阪燒「大阪燒風握壽司」，數量有限售完為止。
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藏壽司自2014年開出台灣一號店松江南京店，歡慶來台十週年開吃「鮭耀十年」系列，包括奶油乳酪鮭魚、炙烤明太子鮭魚、炙烤照燒鮭魚、炙烤起司鮭魚、明太子醃漬長鰭鮪魚，大推國人最愛的鮭魚壽司多達5款「每貫只要20元」最便宜，再推薦饕客「生鮭魚脂」、「柚子蘿蔔泥蒲燒鮭魚(一貫)」等口味。
十週年慶不抽扭蛋，號召大家10月22日至11月24日來「疊疊樂挑戰」，至全台藏壽司消費達指定目標盤數後拍照，並追蹤台灣藏壽司Facebook或Instagram粉絲專頁，於指定貼文按讚、留下對藏壽司祝福的話並@標記2位好友，最後填寫Google表單上傳達成照，就能參加超值好禮抽獎。「疊盤達成10盤」抽藏壽司500元商品抵用券（共100名）、「疊盤達成20盤」抽TSUM TSUM立體拼圖（每組3入，共100名）、「疊盤達成50盤」抽最大獎「台北東京」來回機票（1年期票，共10名）。
而且一次挑戰衝到「疊盤達成50盤」者，獎項會先從50盤門檻開始抽，未抽中將自動進入20盤抽獎名單，以此類推；若已抽中50盤的最大獎「台北東京」來回機票，將不會再抽20盤及10盤獎項。
📌壽司郎「嚴選食材祭」開吃螢烏賊、壽司版大阪燒
台灣壽司郎10月16日至11月3日則開吃期間限定「嚴選食材祭」，推薦富山縣產的「螢烏賊豪華拼盤」，一盤享受活體醬油醃漬搭配蔥花、水煮搭配生薑泥、及酥炸三吃；「海鮮黃金4種海苔包」豪邁放入蒸煮鮑魚、松前漬、鮭魚卵及海膽；愛媛縣名物「炙燒照燒白帶魚」；竟然還創新開吃海鮮壽司版大阪燒「大阪燒風握壽司」，數量有限售完為止。