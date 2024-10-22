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總統賴清德就職迄今滿5個月，他今年首度在國慶典禮發表演說，在國慶晚會上更說，中華人民共和國絕對不是中華民國的祖國，引發外界討論。根據《TVBS民調中心》最新調查，有將近5成滿意賴清德的國慶演說，「祖國論」更有高達57%民眾力挺。根據《TVBS民調中心》最新調查結果發現，64%民眾表示有看到或聽到賴清德總統的雙十國慶演說，其中有近五成（49%）民眾表示滿意（26%非常滿意，23%還算滿意），41%不滿意（21%不太滿意，20%很不滿意），另外10%民眾沒有表示意見。此外，10月5日的國慶晚會，賴總統發表的「就年紀來說，中華人民共和國不可能成為中華民國人民祖國」，57%民眾支持此說法，26%民眾不支持。交叉分析顯示，各年齡層都是表示支持比例較高，其中20-29歲有72%支持，30-39歲及40-49歲有六成五以上支持此說法。民進黨認同者93%表示支持，民眾黨認同者67%支持，中立民眾53%支持，皆明顯高於不支持；而國民黨認同者則有63%不支持，高於23%支持。本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年10月11日至18日晚間18：30至22：00，共接觸1,118位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為257位，拒訪率為23.0%，最後成功訪問有效樣本861位（市話428、手機433），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。