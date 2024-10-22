明(23)日就是秋天最後一個節氣「霜降」，再過兩個禮拜，就要進入「立冬」了，而根據氣象署的統計，霜降後臺灣各氣象站氣溫開始低於中位數的日期，大概是10月下旬至11月上旬之間，也就是說霜降之後，就要開始進入比較涼冷的半年了。中醫師王大元表示，秋末霜降節氣可以「平補」，不宜選用苦寒之品，古人認為「冬季進補不如霜降進補」、「一年補通通，不如補霜降」，因此在深秋時節先將腸胃顧好，冬天才能立於不敗之地。
霜降（10/23）是秋天最後一個節氣，代表天氣真的要轉涼，王大元中醫師表示，秋末霜降節氣可以「平補」，不宜選用「苦寒」像是黃蓮、苦瓜、龍膽草、山楂等進補食材。古人認為「冬季進補不如霜降進補」、「一年補通通，不如補霜降」，因此在深秋時節先將腸胃顧好，冬天才能立於不敗之地。
在中醫的觀念裡，秋天屬於五行中的「金」，對應到肺臟，肺主一身之氣，喜潤而惡燥，肺又主皮毛，與大腸相表裡，霜降節氣由濕轉乾更為明顯，燥邪更易傷害人體津液，因此容易出現呼吸道、消化道和皮膚問題，像是口乾舌燥、氣喘乾咳、皮膚乾裂、便秘等，此外，當體內津液不足和溫度降低，容易小腿抽筋或痠軟無力等。
王大元醫師表示，霜降的養生關鍵在於「預防乾燥」，著重在養肺、潤燥，其中「白色食物」可發揮效用，建議攝取生津潤燥、宣肺止咳的水梨、蘋果、蘿蔔、白果、木耳和蜂蜜水等食材，但過敏和虛冷體質則應減少食用。此外，秋燥的霜降時節，身體容易上火，建議減少辣椒、花椒、肉桂、生薑及酒類等辛辣刺激物。
身體可以透過養生的食材來進補，心情也需要兼顧，同時要預防「秋鬱」的發生，因深秋之後，日照減少，讓草木凋零，容易使人意志消沉、莫名情緒低落，因此特別需要慎防憂鬱症發作。王大元醫師建議，可以搓揉鼻翼兩側「迎香穴」、手肘內面的「尺澤穴」和手腕內側的「內關穴」，有助於預防呼吸道疾病和調整情緒。
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在中醫的觀念裡，秋天屬於五行中的「金」，對應到肺臟，肺主一身之氣，喜潤而惡燥，肺又主皮毛，與大腸相表裡，霜降節氣由濕轉乾更為明顯，燥邪更易傷害人體津液，因此容易出現呼吸道、消化道和皮膚問題，像是口乾舌燥、氣喘乾咳、皮膚乾裂、便秘等，此外，當體內津液不足和溫度降低，容易小腿抽筋或痠軟無力等。
王大元醫師表示，霜降的養生關鍵在於「預防乾燥」，著重在養肺、潤燥，其中「白色食物」可發揮效用，建議攝取生津潤燥、宣肺止咳的水梨、蘋果、蘿蔔、白果、木耳和蜂蜜水等食材，但過敏和虛冷體質則應減少食用。此外，秋燥的霜降時節，身體容易上火，建議減少辣椒、花椒、肉桂、生薑及酒類等辛辣刺激物。
身體可以透過養生的食材來進補，心情也需要兼顧，同時要預防「秋鬱」的發生，因深秋之後，日照減少，讓草木凋零，容易使人意志消沉、莫名情緒低落，因此特別需要慎防憂鬱症發作。王大元醫師建議，可以搓揉鼻翼兩側「迎香穴」、手肘內面的「尺澤穴」和手腕內側的「內關穴」，有助於預防呼吸道疾病和調整情緒。