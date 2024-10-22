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▲一世代（One Direction）連恩（Liam Payne）小檔案。（圖／Liam Payne X、社群中心製圖）

前英國男子偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），阿根廷時間16日下午在首都布宜諾斯艾利斯某飯店墜樓身亡，終年31歲，報案人曾經稱連恩疑似吸毒和喝酒，導致行為脫序，對此，毒物檢測結果出爐，他的體內驗出古柯鹼等5種藥物反應，此外，依據兩名女粉絲的供述，兩人曾經在連恩死前被邀請進入房間內，全程近5小時沒有外出。據外媒報導，連恩過世當天，警方轉述目擊者所言，連恩在飯店大廳摔爛筆記型電腦，入住的豪華套房裡一片凌亂，除了有多樣物品被砸毀，還有一堆可疑白色粉末和打火機，經過檢警進行毒物檢測，報告顯示，連恩生前吸食「粉紅古柯鹼」、強效迷幻藥「Cristal（水晶）」、MDMA（俗名搖頭丸）、甲基安非他命（俗名冰毒）和氯胺酮（俗名K他命）。警方還透露，連恩從陽台3樓墜下前幾小時，2位阿根廷籍的女粉絲表示，她們被連恩邀請進入他的客房，從當天上午11點30分待至下午4點才離開，而連恩被發現摔落飯店天井的時間為5點04分。一世代2010年從英國選秀節目《The X Factor》發跡，成員有哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、連恩潘恩（Liam Payne）及路易湯林森（Louis Tomlinson），至今發行5張專輯、舉行4次世界巡演，獲獎無數，當年風靡全球萬千少女。不過一世代2015年宣布將於隔年休團，暫停所有活動，成員贊恩、哈利依序單飛推出個人音樂作品，連恩也在2019年12月6日發行個人首張專輯《LP1》，2016年，23歲連恩和大10歲女歌手雪莉兒（Cheryl）交往，「姐弟戀」發展迅速，女方不久宣布懷孕，2017產下一名兒子，隔年，兩人宣布分手，如今連恩驟然離世，獨留7歲兒子，令人不勝唏噓。國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）